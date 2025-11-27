मलेशिया को धूल चटाने के बाद आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत, जानिए कब और कहां होगा मुकाबला
Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम आज न्यूजीलैंड से दो-दो हाथ करने वाली है. इस मैच में इंडिया होस्ट मलेशिया को हराकर आएगी.
Published : November 27, 2025 at 11:55 AM IST
हैदराबाद : भारतीय पुरुष हॉकी टीम मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारत ने पहले मैच में कोरिया को हराया था. इसके बाद उसे दूसरे मैच में बेल्जियम के हाथों हार मिली थी. अब उनसे अपने तीसरे मुकाबले में मलेशिया को मात दी है. इंडियन टीम संजय की अगुआई में अब अपने अगले मैच के लिए कमर कस चुकी है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम टूर्नामेंट के प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचना चाहेगी.
कब और किसके खिलाफ होगा भारत का अगला मैच
भारतीय हॉकी टीम अपना अगला मुकाबला आज यानी 27 नवंबर (गुरुवार) को न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली है. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच को आप फैन कोड पर लाइव देख सकते हैं, जबकि डीडी स्पोर्ट्स पर इसका लाइव प्रसारण होगा. इस समय भारत 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 6 प्वाइंट्स लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बना हुई है, जबकि बेल्जियम और न्यूजलैंड 7-7 अंकों के साथ क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हैं.
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝟒 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠… 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2025
India set to face New Zealand in a crucial clash at the 31st Sultan Azlan Shah Cup. Let's make it count.💙
🗓️ Nov 27 | 🕕 1:30PM IST#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/I2L6fPp2Oc
भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया
इससे पहले भारत ने बुधवार को इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-3 से शानदार जीत हासिल की है. भारत के लिए सेल्वम कार्ति (7’), सुखजीत सिंह (21’), अमित रोहिदास (39’) और संजय (53’) ने गोल किए, जबकि मलेशिया के लिए फैजल सारी (13’), फितरी सारी (36’), और मरहान जलील (45’) ने गोल किए. ये मैच काफी रोमांचक रहा और अंत में जाकर इसका नतीजा निकला.
भारत ने गेम की शुरुआत फ्रंट फुट पर की, जिससे मेजबान टीम को अपने हाफ में वापस जाना पड़ा क्योंकि वे विरोधी टीम पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे. उन्हें तीन मिनट के आखिर में पेनल्टी कॉर्नर से पहला मौका मिला और लगातार दबाव बनाया जिसका आखिरकार फायदा हुआ. सुखजीत सिंह के एक अच्छे मूव से सेल्वम कार्ति (7’) ने टैप-इन स्कोर किया, जिससे भारत को 1-0 की बढ़त मिली.
इसके बाद, उन्होंने गेम की रफ्तार को काफी हद तक कंट्रोल किया, जब तक कि यशदीप सिवाच के एक फाउल की वजह से मलेशिया को ग्रीन कार्ड और पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिल गया. इंडियन कीपर के एक खराब डिफ्लेक्शन की वजह से फैजल सारी (13’) ने स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया और पहला क्वार्टर खत्म हुआ.
𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐒𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃!🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 26, 2025
A gripping contest ends with India sealing a 4–3 win over Malaysia at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/TfqqNATCDb
भारत को हाफ टाइम तक उन्हें 2-1 की बढ़त से ही संतोष करना पड़ा था. 34वें मिनट में जुगराज सिंह को ग्रीन कार्ड मिलने के बाद मलेशिया को एक खिलाड़ी की बढ़त मिल गई थी, और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और फितरी सारी (36’) ने बराबरी का गोल किया. हालांकि, भारत ने तुरंत जवाब दिया, अमित रोहिदास (39’) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके अपना धैर्य और अनुभव दिखाया.
43वें मिनट में सेल्वम कार्ति को येलो कार्ड मिलने के बाद भारत को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तीसरे क्वार्टर के आखिर में कैप्टन मरहान जलील (45’) ने गोल करके मेजबान टीम को बराबरी दिला दी. आखिरी क्वार्टर में जब सब कुछ दांव पर लगा था, तब भारत जीत के लिए आगे बढ़ रहा था और यह भी पक्का कर रहा था कि वह पीछे से मजबूती से बना रहे. लेकिन कप्तान संजय (53’) ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया और मैच 4-1 भारत ने जीत लिया.
