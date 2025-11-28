भारत ने न्यूजीलैंड को दी 3-2 मात, अगले मुकाबले में इस बड़ी टीम से करेगा दो-दो हाथ
Sultan Azlan Shah Cup 2025: भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन सुल्तान अजलान शाह कप में लगाता जारी है, अब उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया है.
Published : November 28, 2025 at 9:31 AM IST
हैदराबाद : इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बना ली है. मेलेशिया में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत कोरिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड को हरा चुका है. 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ 8 प्वाइंट्स लेकर वो अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ है. अब अगले मुकाबले में भारत 29 नवंबर को कनाडा से होगा.
इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-2 से जीत हासिल की है. अमित रोहिदास (4’), संजय (32’), और सेल्वम कार्थी (54’) ने इंडिया के लिए स्कोर किया, जबकि जॉर्ज बेकर (42’, 48’) ने न्यूज़ीलैंड के लिए गोल किया.
भारत ने न्यूजीलैंड पर शुरुआत से बनाया दबदवा
इस मैच के पहले कुछ मिनटों में न्यूजीलैंड ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन इंडियन डिफेंस ने यह पक्का किया कि वे गोल करने का कोई मौका न दें. इंडिया ने एक अच्छे मूव से अपना पहला असली मौका बनाया, जिससे पेनल्टी कॉर्नर मिला और अमित रोहिदास (4’) ने एक जबरदस्त ड्रैग-फ्लिक से गोल करके स्कोरिंग शुरू की. न्यूजीलैंड के कीपर ने अभिषेक के शॉट को पास से रोक दिया, जिससे इंडिया दूसरा गोल नहीं कर सका और पहला क्वार्टर 1-0 की बढ़त के साथ खत्म हुआ.
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬, 𝐆𝐫𝐢𝐭 & 𝐀 𝐁𝐢𝐠 𝐖𝐢𝐧💪— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2025
Team India delivers a standout performance to beat New Zealand 3–2 at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025.
Momentum building strong! 🔥#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/pOHGUQ4t2P
ब्लैक स्टिक्स ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत बराबरी की तलाश में की और मौके की तलाश में बॉल को आगे बढ़ाया. उन्हें पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी पर आने का मौका मिला, लेकिन पूरे क्वार्टर में भारतीय डिफेंडरों ने उन्हें रोके रखा, जिससे भारत हाफ टाइम तक थोड़ी बढ़त बनाए रहा.
भारत ने दूसरे हाफ की शुरुआत अच्छी की और दूसरे हाफ की शुरुआत में ही अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जब कैप्टन संजय (32’) ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया. न्यूजीलैंड ने तुरंत जवाब देने के लिए कुछ पेनल्टी कॉर्नर लिए, लेकिन भारतीय डिफेंस को भेद नहीं सका. पवन ने भारत के लिए गोल में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन जॉर्ज बेकर (42’) ने न्यूजीलैंड को एक गोल वापस दिलाने में मदद की, जिससे आखिरी क्वार्टर दिलचस्प हो गया.
चौथे क्वार्टर में भारत ने मारी बाजी
न्यूजीलैंड ने चौथे क्वार्टर की शुरुआत अपने दूसरे गोल की तलाश में की और जॉर्ज बेकर (48’) के पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया. हालांकि, भारत ने तुरंत वापसी की क्योंकि अभिषेक के पास को सेल्वम कार्ति (54’) ने बड़े अच्छे से पूरा किया, जिससे भारत को अपनी बढ़त वापस पाने में मदद मिली. उनके पास पेनल्टी स्ट्रोक से नतीजे को बिना किसी शक के बदलने का मौका था लेकिन वे इसे गोल में नहीं बदल पाए. हालांकि, भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी पकड़ बनाए रखी और 3-2 से जीत हासिल की.