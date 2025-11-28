ETV Bharat / sports

भारत ने न्यूजीलैंड को दी 3-2 मात, अगले मुकाबले में इस बड़ी टीम से करेगा दो-दो हाथ

भारत ने न्यूजीलैंड को हराया ( IANS )

हैदराबाद : इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर जगह बना ली है. मेलेशिया में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत कोरिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड को हरा चुका है. 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ 8 प्वाइंट्स लेकर वो अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ है. अब अगले मुकाबले में भारत 29 नवंबर को कनाडा से होगा. इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ कड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-2 से जीत हासिल की है. ​​अमित रोहिदास (4’), संजय (32’), और सेल्वम कार्थी (54’) ने इंडिया के लिए स्कोर किया, जबकि जॉर्ज बेकर (42’, 48’) ने न्यूज़ीलैंड के लिए गोल किया. भारत ने न्यूजीलैंड पर शुरुआत से बनाया दबदवा

इस मैच के पहले कुछ मिनटों में न्यूजीलैंड ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन इंडियन डिफेंस ने यह पक्का किया कि वे गोल करने का कोई मौका न दें. इंडिया ने एक अच्छे मूव से अपना पहला असली मौका बनाया, जिससे पेनल्टी कॉर्नर मिला और अमित रोहिदास (4’) ने एक जबरदस्त ड्रैग-फ्लिक से गोल करके स्कोरिंग शुरू की. न्यूजीलैंड के कीपर ने अभिषेक के शॉट को पास से रोक दिया, जिससे इंडिया दूसरा गोल नहीं कर सका और पहला क्वार्टर 1-0 की बढ़त के साथ खत्म हुआ.