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ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने प्रज्ञाननंदा, जीते ₹1.91 करोड़

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने फैबियानो कारुआना को हराकर ग्रैंड चेस टूर जीता. विस्तार से पढ़ें.

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भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 11:28 AM IST

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हैदराबाद: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंदा भारतीय शतरंज में उभरते हुए नामों में से एक हैं और वे अक्सर बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं. इसी सिलसिले में आर. प्रज्ञाननंदा ने 'ग्रैंड चेस टूर फाइनल' में बाजी पलटते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता.

दिन की शुरुआत में प्रज्ञानंद छह अंकों से पीछे थे. हालांकि, उन्होंने इस अंतर को पीछे छोड़ते हुए कारुआना के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीतकर बढ़त बना ली और फिर ब्लिट्ज राउंड में संयम बनाए रखते हुए 15-13 से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही, 21 साल का खिलाड़ी यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गया. इस जीत से उन्हें $200,000 का इनाम मिला.

आर. प्रज्ञाननंदा ने छह अंकों का अंतर खत्म किया
क्लासिकल गेम्स के बाद कारुआना छह अंकों से आगे थे. हालांकि, रैपिड सेक्शन में प्रैग ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबले का रुख ही बदल दिया. बता दें, खेल उनके पक्ष में था और चार-गेम वाले ब्लिट्ज फेज के दौरान उन्होंने शांति से काम लिया. इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखने और खिताब जीतने के लिए मैच को बराबरी पर रखा.

ग्रैंड चेस टूर में प्राइज मनी का बंटवारा

  • आर. प्रज्ञाननंदा - $200,000 (INR 1.91 करोड़)
  • फैबियानो कारूआना - $125,000 (INR 1.19 करोड़)
  • वेस्ली सो - $75,000
  • विंसेंट कीमर - $50,000

टॉप तीन खिलाड़ियों ने ग्रैंड चेस टूर 2027 के लिए क्वालिफ़ाई किया
टॉप तीन खिलाड़ी सीधे अगले सीजन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. इसका मतलब है कि विजेता आर. प्रज्ञाननंदा, रनर-अप कारुआना और तीसरे स्थान पर रहने वाले वेस्ली सीधे तौर पर टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे.

टूर्नामेंट के 11 मैच
इस टूर्नामेंट के अब तक कुल 11 संस्करण खेले जा चुके हैं और यह पहली बार है जब किसी भारतीय ने यह खिताब जीता है. चार खिलाड़ियों - मैग्नस कार्लसन (नॉर्वे), वेस्ली सो (अमेरिका), अलीरेजा फिरोजा (फ्रांस) और फैबियानो कारुआना (अमेरिका) - ने यह खिताब दो बार जीता है. पहले संस्करण में केवल तीन टूर्नामेंट शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर छह हो गई है.

पढ़ें: भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में किया टॉप

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