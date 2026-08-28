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ग्रैंड चेस टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने प्रज्ञाननंदा, जीते ₹1.91 करोड़

हैदराबाद: भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंदा भारतीय शतरंज में उभरते हुए नामों में से एक हैं और वे अक्सर बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं. इसी सिलसिले में आर. प्रज्ञाननंदा ने 'ग्रैंड चेस टूर फाइनल' में बाजी पलटते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता.

दिन की शुरुआत में प्रज्ञानंद छह अंकों से पीछे थे. हालांकि, उन्होंने इस अंतर को पीछे छोड़ते हुए कारुआना के खिलाफ दोनों रैपिड गेम जीतकर बढ़त बना ली और फिर ब्लिट्ज राउंड में संयम बनाए रखते हुए 15-13 से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही, 21 साल का खिलाड़ी यह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बन गया. इस जीत से उन्हें $200,000 का इनाम मिला.

आर. प्रज्ञाननंदा ने छह अंकों का अंतर खत्म किया

क्लासिकल गेम्स के बाद कारुआना छह अंकों से आगे थे. हालांकि, रैपिड सेक्शन में प्रैग ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबले का रुख ही बदल दिया. बता दें, खेल उनके पक्ष में था और चार-गेम वाले ब्लिट्ज फेज के दौरान उन्होंने शांति से काम लिया. इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखने और खिताब जीतने के लिए मैच को बराबरी पर रखा.

ग्रैंड चेस टूर में प्राइज मनी का बंटवारा