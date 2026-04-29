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दिग्गज भारतीय गोल्फर विजय कुमार का निधन, स्टार खिलाड़ी की उपलब्धियों पर डालें एक नजर

Vijay Kumar passes away: दिग्गज गोल्फर विजय कुमार का उनके गृह नगर लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

दिग्गज भारतीय गोल्फर विजय कुमार का निधन
दिग्गज भारतीय गोल्फर विजय कुमार का निधन (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 3:00 PM IST

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Vijay Kumar passes away: पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन और भारतीय गोल्फ के दिग्गज विजय कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की पुष्टि की और चार बार के 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' विजेता के निधन पर शोक जताया.

PGTI ने कहा, 'हम श्री विजय कुमार के निधन से बहुत दुखी हैं. वे भारतीय गोल्फ के सच्चे दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन थे. विजय की सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 में दिल्ली गोल्फ क्लब में इंडियन ओपन जीतना थी. विजय ने स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में खेले गए 1999 के अल्फ्रेड डनहिल कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था.'

PGTI नें अपने बयान में आगे कहा, 'उनकी असाधारण उपलब्धियां, जो उनकी प्रतिभा, सालों की कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून का नतीजा थीं, उन्होंने भारतीय गोल्फ पर एक गहरा असर छोड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. अपनी उपलब्धियों के अलावा, हमेशा मुस्कुराने वाले विजय को उनके सकारात्मक रवैये, खुशमिजाज स्वभाव, बेहतरीन हास्य-बोध और खेल भावना के लिए याद किया जाएगा. PGTI के सभी पेशेवरों और अधिकारियों की ओर से, हम विजय कुमार के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.'

विजय कुमार की उपलब्धियां
29 दिसंबर, 1968 को लखनऊ में जन्मे विजय 1988 में पेशेवर खिलाड़ी बने. उन्होंने 1990 के दशक के मध्य से अगले दशक की शुरुआत तक भारतीय घरेलू गोल्फ पर अपना दबदबा बनाए रखा. उनका शानदार करियर कई खिताबों से भरा रहा. वे भारतीय पेशेवर सर्किट पर चार बार (1995-96, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन बने.

2002 के इंडियन ओपन में विजय की ऐतिहासिक जीत भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है. वह उन केवल नौ भारतीय गोल्फरों में से एक हैं जिन्होंने इंडियन ओपन का खिताब जीता है. विजय ने स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में आयोजित 1999 के अल्फ्रेड डनहिल कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वे उन सिर्फ सात भारतीयों में से एक हैं जिन्होंने इंडियन ओपन का खिताब जीता है. लखनऊ के इस गोल्फर ने 2006 के इंडियन ओपन में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया था.

अपनी बेहतरीन कौशल, निरंतरता, प्रतिस्पर्धी भावना और अनुकरणीय आचरण के लिए व्यापक रूप से सराहे जाने वाले विजय ने गोल्फरों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और देश में इस खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

कपिल देव ने जताया शोक
डीपी वर्ल्ड प्रेफेशनल गोल्प टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा, 'विजय कुमार जी भारतीय गोल्फ के सच्चे दिग्गजों में से एक थे. उनकी उपलब्धियों, विनम्रता और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें गोल्फरों की कई पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बना दिया था. उनका निधन भारतीय गोल्फ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, और हम उनके परिवार तथा प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.'

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