भारतीय क्यू स्पोर्ट्स किंग 'मनोज कोठारी' का 67 साल की उम्र में निधन

हमेशा मुस्कुराने वाले और मिलनसार मनोज कोठारी के निधन से खेल प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है. वह पिछले कुछ हफ्तों से लिवर की समस्या से जूझ रहे थे और चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थे. 10 दिन पहले उनका सफल लिवर ट्रांसप्लांट भी हुआ था, हालांकि, सोमवार सुबह अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया.

कोलकाता: सोमवार, 5 जनवरी को भारतीय क्यू स्पोर्ट्स को एक बड़ा झटका तब लगा, जब पूर्व बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियन मनोज कोठारी का चेन्नई के एक अस्पताल में 67 साल की उम्र में निधन हो गया. 2026 साल की शुरुआत में ही उनके निधन से खेल जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है.

कोठारी परिवार का खेलों से गहरा नाता

कोलकाता के टॉलीगंज के रहने वाले कोठारी परिवार का खेलों से गहरा नाता है, क्योंकि इस परिवार की दो पीढ़ियों ने क्यू स्पोर्ट्स में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है. यह बहुत कम होता है कि पिता और पुत्र एक ही खेल में विश्व चैंपियन बनें. मनोज 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बने थे, जबकि उनके बेटे सौरव कोठारी दो बार विश्व चैंपियन हैं. सौरव ने इस सीजन में पंकज आडवाणी को हराकर विश्व कप जीता था. इससे पहले भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी सौरव कोठारी ने लीड्स में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को 1134-944 से हराकर 2018 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था.

क्यू स्पोर्ट्स में पिता-पुत्र की शानदार जोड़ी

मनोज कोठारी न सिर्फ सौरव के कोच थे, बल्कि उन्होंने दशकों तक भारतीय क्यू स्पोर्ट्स टीम को भी कोचिंग दी थी. पिता-पुत्र की यह जोड़ी महाभारत के द्रोणाचार्य-अर्जुन की जोड़ी की तरह थी, क्योंकि जब सौरव ने विश्व खिताब जीता था, तब मनोज ही उनके कोच थे.

मनोज कोठारी पुत्र सौरव कोठारी (IANS PHOTO)

मनोज को कई अवॉर्ड भी मिले

मनोज को 2005 में केंद्र सरकार ने खेलों का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड 'ध्यानचंद पुरस्कार' से सम्मानित किया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उन्हें स्टेट के एक बड़े खेल अवॉर्ड 'क्रीड़ागुरु अवॉर्ड' से सम्मानित किया था. 2024 में, कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स क्लब ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया. उसी मंच पर, सौरव को स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और उनकी मां, नीता कोठारी को एक विशेष पुरस्कार दिया गया. मनोज कोठारी की पत्नी बिलियर्ड्स में राज्य चैंपियन हैं और उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है.

क्यू स्पोर्ट्स (स्नोकर) (IANS PHOTO)

अंतिम संस्कार चेन्नई में होगा

विश्व चैंपियन होने के बावजूद, मनोज कोठारी बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति थे. वह देश में क्यू स्पोर्ट्स के किंग थे और अपने लगातार अच्छे परफॉर्मेंस से कम समय में ही मशहूर हो गए थे. उनकी मौत के समय उनका बेटा उनके साथ था। अपने पिता की अचानक मौत से सौरव सदमे में हैं. सौरव ने कहा, 'मेरा हीरो चला गया'. कोलकाता में जन्मे इस वर्ल्ड चैंपियन का अंतिम संस्कार चेन्नई में होना तय है, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग चेन्नई में भी रहते हैं.