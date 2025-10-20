ETV Bharat / sports

हैप्पी दिवाली 2025: विराट-सिराज समेत तमाम क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया से देशवासियों को दी बधाई, देखें खूबसूरत वीडियो

विराट और मंधाना ने दी दिवाली की शुभकामनाएं इस वीडियो की शुरुआत में विराट कोहली नजर आते हैं. वो कहते हैं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. इसके बाद स्मृति मंधाना कहती हैं, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं. इसी कड़ी में केएल राहुल कहते हैं, आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. इसके बाद शुभमन गिल कहते हैं आप सबको मेरी तरह से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

हैदराबाद : आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. इसी क्रम में भारत के तमाम क्रिकेटर्स ने देशवासियों को दिवाली 2025 की शुभकामनाएं दी हैं. इन क्रिकेटर्स में स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, स्मृति मंधाना, शुभमन गिल और ऋचा घोष शामिल हैं. इन सभी क्रिकेटर्स का देश के लिए बधाई संदेश स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है.

ऋचा ने दिवाली की बधाई हुए की दुआ करने की मांग

इस वीडियो में आगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल नजर आती हैं. वो कहती है, मैं आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं. मैं उम्मीद करती हूं आपका ये साल बहुत अच्छा हो और आप खूब मजा कीजिए. इसके बाद कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई देते हैं. इस वीडियो के अंत में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष करती हैं, टीम इंडिया की तरफ से हैप्पी दिवाली आप सबको. दुआ करों की हम जीते और वर्ल्ड कप फाइनल भी लेकर आएं.

भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को मैच खेले. उनके पास मौका था देश के सभी क्रिकेट फैंस को जीत की सौगात देने का लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए. भारत की पुरुष टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पर्थ में 7 विकेट से हार मिली, जबकि भारत की महिला टीम को इंग्लैंड के हाथों इंदौर में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के 20वें मुकाबले में 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इन दो हार के साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की दिवाली थोड़ी फीकी पड़ गई.