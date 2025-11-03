ETV Bharat / sports

ट्रॉफी के साथ कैसी रही भारतीय खिलाड़ियों की पहली सुबह, जेमिमा, स्मृति और हरमन का देखें स्पेशल पोस्ट

World Cup Trophy: भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना की विश्व कप ट्रॉफी के साथ कैसी सुबह हुई जानिए...

Indian Cricketers
भारतीय क्रिकेटर्स (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 1:39 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता है. इस जीत के बाद टीम इंडिया की खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैच के बाद के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि ट्रॉफी के साथ भारतीय प्लेयर्स की सुबह कैसी हुई. तो आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं.

इस टूर्नामेंट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम में जीत के कई नायक रहे हैं. हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, श्री चरणी जैसे खिलाड़ियों में किसी न किसी मैच में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आए. अब ये खिलाड़ी इनती मेहनत के बाद ट्रॉफी के साथ सुकून के पल बिताते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

जेमिमा रोड्रिग्स ने शेयर की ट्रॉफी के साथ तस्वीर
जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में जेमिमा बेड पर ट्रॉफी के साथ सो रही हैं. उनके साथ एक तस्वीर में उप-कप्तान स्मृति मंधाना मौजूद हैं. वहीं एक अन्य तस्वीर में अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, जेमिमा और स्मृति मौजूद हैं. इंस्टाग्राम पर जेमिमा ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'गुड मॉर्निंग वर्ल्ड. क्या हम अभी भी सपने देख रहे हैं?

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में वो ट्रॉफी के साथ आराम से सो रही हैं. उन्होंने लिखा, ' कुछ सपने अरबों लोगों के होते हैं. इसीलिए क्रिकेट सबका खेल है'. इसके अलावा हरमनप्रीत की जर्सी पर लिखा हुआ था. क्रिकेट सिर्फ जेंटलमैन का गेम नहीं बल्कि सभी का गेम है.

फाइनल में भारतीय टीम ने 52 रनों दर्ज की जीत
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका 246 रनों पर ऑल आउट हो गई और 52 रनों से मैच हार गई. भारत ने 52 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. भारत की बेटियों का ये सफर काफी शानदार रहा और अब वो जीत का जश्न मनाएंगी.

ये खबर भी पढ़ें : किसी रोमांचक फिल्म की कहानी से कम नहीं टीम इंडिया के विनर बनने की यात्रा, उतार-चढ़ाव भरे सफर पर डालिए नजर

