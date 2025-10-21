ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेटर्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली, धोनी-सचिन से लेकर अभिषेक-पंत तक देखें सभी का सेलिब्रेशन

दिवाली 2025 का जश्न भारतीय क्रिकेटर्स ने धूमधाम से मनाया है. अभिषेक शर्मा और ऋषभ पंत ने परिवार संग त्योहार मनाया.

Indian Cricketers Diwali celebration
भारतीय क्रिकेटर्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली (प्रतिकात्मक तस्वीर) (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 10:15 AM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट के स्टार्स क्रिकेटर्स ने सोमवार (20 अक्टूबर को) धूमधाम के साथ दिवाली मनाई. इस दौरान सभी खिलाड़ियों में काफी खुशी और उत्साह देखा गया. इन खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं. तो आइए इनके सेलिब्रेशन पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय क्रिकेटर्स ने धूमधाम से मनाई दिवाली
अभिषेक शर्मा ने अपने परिवार संग मिलकर दिवाली की पूजा की. इस दौरान उनके साथ उनके माता-पिता और बहन और उनके पति मौजूद रहे. इन तस्वीरों में अभिषेक ने कुर्ता-पजामा पहना हुआ है और वो काफी सुंदर लग रहे हैं.

ऋषभ पंत ने भी अपने दिवाली सेलिब्रेशन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस तस्वीर में पंत अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके साथ उनकी मां भी मौजूद हैं. उन्होंने एक बहुत ही शानदार कुर्ता पहना हुआ है, जिसमें में वो काफी अच्छे लग रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर का भी दिवाली सेलिब्रेशन का पोस्ट सामने आया है. सचिन अपनी पत्नी अंजली के साथ दिखाई दे रहे हैं. सचिन ने पोस्ट में लिखा, 'हमारे घर से आपके घर तक, आप सभी को दिवाली की गर्मजोशी, हंसी और रोशनी की शुभकामनाएं. आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. सचिन की बेटी सारा ने भी दिवाली पोस्ट शेयर किया है.

महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी और परिवार संग दिवाली मनाई. धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धोनी के दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर साझा की है. धोनी ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है. तो वहीं उनकी पत्नी ग्रीन रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं. वहीं एक अन्य तस्वीर में धोनी के फैन के साथ व्हाइट कुर्ते में नजर आ रहे हैं.

जसप्रीत बुमराह ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो अपनी मां और बहन के साथ दिवाली का जश्न मनाते हुए दिखा दे रहे हैं. बुमराह ने लाइट ब्लू जींस और व्हाइट कलर की लाइनिंग वाली हाफ शर्ट पहनी हुई है.

इसके अलावा शिखर धवन ने अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ ब्लैक कुर्ता में पोस्ट शेयर किया है. जहीर खान ने अपनी पत्नी सागरिका के साथ तस्वीर डाली है. वहीं रिंकू सिंह अपने परिवार संग नजर आए. क्रुणाल पांड्या ने भी अपने परिवार संग दिवाली मनाई. इसके अलावा अन्य कई क्रिकेटर्स ने दिवाली का जमकर जश्न मनाया है.

