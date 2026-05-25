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विदेशी जर्सी में देश का नाम रोशन कर रहे शोएब खान: पिता को मलाल, 'बिहार का बेटा है तो सम्मान क्यों नहीं?'

गया: शोएब खान...इस नाम को गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले विकिपीडिया खुलेगा. इसमें लिखा है इंडियन क्रिकेटर लेकिन, शोएब भारत के लिए नहीं बल्कि ओमान टीम के लिए खेलते हैं. यह कोई शौक नहीं बल्कि इसके पीछे की कहानी है, कि कैसे टैलेंट होने के बावजूद किसी को मंच नहीं मिलता. एक ऐसा भारतीय सितारा जो अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में चमकता है.

गर्व के साथ एक मलाल: ओमान देश के लिए T20 2025 खेलने वाले शोएब खान जब भारत लौटे तो बिहार के गया एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. टिकारी विधायक अजय दांगी के साथ कई गणमान्य लोग एयरपोर्ट पहुंचे. शोएब खान को फूलों का हार और गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया. पिता अदीक खान उर्फ जुगनू काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें मलाल है कि बिहार सरकार ने वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की तरह शोएब को सम्मानित नहीं किया. कहते हैं कि मेरा बेटा भले दूसरे देश के लिए खेलता है, लेकिन है तो बिहारी ही.

वैभव सूर्यवंशी के साथ शोएब खान (ETV Bharat)

"हम चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट ने जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को सम्मानित किया है, जो कि बिहार के हैं, तो हमारा बेटा भी बिहार का ही रहने वाला है. बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे बेटे को सम्मानित किया जाए. यदि मेरे बेटे को बिहार-भारत में मौका मिलता, तो बाहर क्यों जाते?" -अदीक खान, शोएब खान के पिता

नक्सल प्रभावित निवासी: शोएब मूल रूप से गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के कोठी गांव के रहने वाले हैं. पिता अदीक खान पेशे से किसान हैं. नक्सल क्षेत्र में रहते हुए भी पिता ने शोएब को पढ़ाने और क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शोएब जब छोटे थे तो पिता रोजाना उन्हें बाइक पर बिठाकर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे. परिवार के सामने एक ऐसी समस्या आई थी, जब गांव छोड़ना पड़ा था. नक्सली प्रभाव के कारण अपना गांव छोड़ शेरघाटी के हमजापुर में बस गए थे. यहीं से प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी.

संघर्ष के बावजूद कामयाबी नहीं: ईटीवी भारत से बातचीत में शोएब ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए थे. इस दौरान इनका क्रिकेट भी जारी रहा. यहां विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम में शामिल हुए और फिर विश्वविद्यालय टीम के कप्तान बन गए. लेकिन, इस बीच एक ऐसा समय आया था, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का पूरा मन बना लिया था. काफी मेहनत करने वाले शोएब को लगा था कि उन्हें आसानी से कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

क्रिकेटरों के साथ शोएब खान (ETV Bharat)

रणजी रिजेक्शन ने हौसला तोड़ा: 2019 में बिहार की रणजी टीम के लिए शोएब खान ने ट्रायल दिया था. उन्होंने अच्छे-खासे रन बनाए थे, लेकिन अधिकारियों ने शोएब को नजरअंदाज कर दिया था. टीम में सेलेक्ट नहीं होने के कारण वे टूट चुके थे. उस वक्त लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया. लेकिन क्रिकेट खेलने का जज्बा खत्म नहीं हुआ. इस दौरान कोरोना काल में उन्होंने खुद को और तराशा.

"जब क्रिकेट की ओर करियर बनाने का प्रयास शुरू किया था तो चैलेंजिंग हर एक स्टेप पर मिला. सुबह उठकर यही कहते थे, बस इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है. जामिया मिलिया इस्लामिया से मुझे मौका मिला, तो मेरी क्रिकेट की प्रतिभा सबके सामने आने लगी. बचपन से इसी लाइन में कुछ करना था." -शोएब खान, क्रिकेटर

ओमान की राष्ट्रीय टीम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: दिल्ली में शोएब की बल्लेबाजी को कई साथियों ने देखा था. एक साथी ने दूसरे देश में भाग्य आजमाने की सलाह दी. इसी दौरान 2021 में दुबई में खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी निकली थी. शोएब खुद पर भरोसा कर ओमान चले गए. यहां घरेलू क्रिकेट में जमकर खेले. सितंबर 2021 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए ओमान की वनडे टीम में इन्हें चुन लिया गया. 14 सितंबर 2021 को नेपाल के खिलाफ वनडे डेब्यू किया. इसके बाद फरवरी 2022 में नेपाल के खिलाफ ही टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया.

टी20 वर्ल्ड कप का सफर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते ही इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मार्च 2022 में UAE ट्राई-नेशन सीरीज़ के समय शोएब ने वनडे क्रिकेट में 105 रनों के साथ पहला शतक बनाया और नॉट आउट रहे. इस प्रदर्शन की बदौलत मई 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ओमान टीम में जगह मिली. इसमें शोएब ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैच खेलकर अपनी काबिलियत प्रदर्शित की.