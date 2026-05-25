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विदेशी जर्सी में देश का नाम रोशन कर रहे शोएब खान: पिता को मलाल, 'बिहार का बेटा है तो सम्मान क्यों नहीं?'

गया के शोएब खान बिहार रणजी में रिजेक्ट होकर विदेश गए. आज वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं.

Cricketer Shoaib Khan
क्रिकेटर शोएब खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 8:48 PM IST

9 Min Read
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गया: शोएब खान...इस नाम को गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले विकिपीडिया खुलेगा. इसमें लिखा है इंडियन क्रिकेटर लेकिन, शोएब भारत के लिए नहीं बल्कि ओमान टीम के लिए खेलते हैं. यह कोई शौक नहीं बल्कि इसके पीछे की कहानी है, कि कैसे टैलेंट होने के बावजूद किसी को मंच नहीं मिलता. एक ऐसा भारतीय सितारा जो अपने देश में नहीं बल्कि दूसरे देश में चमकता है.

गर्व के साथ एक मलाल: ओमान देश के लिए T20 2025 खेलने वाले शोएब खान जब भारत लौटे तो बिहार के गया एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. टिकारी विधायक अजय दांगी के साथ कई गणमान्य लोग एयरपोर्ट पहुंचे. शोएब खान को फूलों का हार और गुलदस्ता भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया. पिता अदीक खान उर्फ जुगनू काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें मलाल है कि बिहार सरकार ने वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की तरह शोएब को सम्मानित नहीं किया. कहते हैं कि मेरा बेटा भले दूसरे देश के लिए खेलता है, लेकिन है तो बिहारी ही.

Cricketer Shoaib Khan
वैभव सूर्यवंशी के साथ शोएब खान (ETV Bharat)

"हम चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट ने जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को सम्मानित किया है, जो कि बिहार के हैं, तो हमारा बेटा भी बिहार का ही रहने वाला है. बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे बेटे को सम्मानित किया जाए. यदि मेरे बेटे को बिहार-भारत में मौका मिलता, तो बाहर क्यों जाते?" -अदीक खान, शोएब खान के पिता

नक्सल प्रभावित निवासी: शोएब मूल रूप से गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के कोठी गांव के रहने वाले हैं. पिता अदीक खान पेशे से किसान हैं. नक्सल क्षेत्र में रहते हुए भी पिता ने शोएब को पढ़ाने और क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शोएब जब छोटे थे तो पिता रोजाना उन्हें बाइक पर बिठाकर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे. परिवार के सामने एक ऐसी समस्या आई थी, जब गांव छोड़ना पड़ा था. नक्सली प्रभाव के कारण अपना गांव छोड़ शेरघाटी के हमजापुर में बस गए थे. यहीं से प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी.

संघर्ष के बावजूद कामयाबी नहीं: ईटीवी भारत से बातचीत में शोएब ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए थे. इस दौरान इनका क्रिकेट भी जारी रहा. यहां विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम में शामिल हुए और फिर विश्वविद्यालय टीम के कप्तान बन गए. लेकिन, इस बीच एक ऐसा समय आया था, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का पूरा मन बना लिया था. काफी मेहनत करने वाले शोएब को लगा था कि उन्हें आसानी से कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Cricketer Shoaib Khan
क्रिकेटरों के साथ शोएब खान (ETV Bharat)

रणजी रिजेक्शन ने हौसला तोड़ा: 2019 में बिहार की रणजी टीम के लिए शोएब खान ने ट्रायल दिया था. उन्होंने अच्छे-खासे रन बनाए थे, लेकिन अधिकारियों ने शोएब को नजरअंदाज कर दिया था. टीम में सेलेक्ट नहीं होने के कारण वे टूट चुके थे. उस वक्त लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया. लेकिन क्रिकेट खेलने का जज्बा खत्म नहीं हुआ. इस दौरान कोरोना काल में उन्होंने खुद को और तराशा.

"जब क्रिकेट की ओर करियर बनाने का प्रयास शुरू किया था तो चैलेंजिंग हर एक स्टेप पर मिला. सुबह उठकर यही कहते थे, बस इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है. जामिया मिलिया इस्लामिया से मुझे मौका मिला, तो मेरी क्रिकेट की प्रतिभा सबके सामने आने लगी. बचपन से इसी लाइन में कुछ करना था." -शोएब खान, क्रिकेटर

ओमान की राष्ट्रीय टीम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: दिल्ली में शोएब की बल्लेबाजी को कई साथियों ने देखा था. एक साथी ने दूसरे देश में भाग्य आजमाने की सलाह दी. इसी दौरान 2021 में दुबई में खिलाड़ियों के लिए वैकेंसी निकली थी. शोएब खुद पर भरोसा कर ओमान चले गए. यहां घरेलू क्रिकेट में जमकर खेले. सितंबर 2021 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए ओमान की वनडे टीम में इन्हें चुन लिया गया. 14 सितंबर 2021 को नेपाल के खिलाफ वनडे डेब्यू किया. इसके बाद फरवरी 2022 में नेपाल के खिलाफ ही टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया.

टी20 वर्ल्ड कप का सफर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते ही इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मार्च 2022 में UAE ट्राई-नेशन सीरीज़ के समय शोएब ने वनडे क्रिकेट में 105 रनों के साथ पहला शतक बनाया और नॉट आउट रहे. इस प्रदर्शन की बदौलत मई 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ओमान टीम में जगह मिली. इसमें शोएब ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ मैच खेलकर अपनी काबिलियत प्रदर्शित की.

Cricketer Shoaib Khan
गया एयरपोर्ट पर शोएब खान के साथ परिवार के सदस्य (ETV Bharat)

75 गेंदों में नाबाद शतक: शोएब खान ने आईसीसी लीग 2 में नामीबिया बनाम ओमान मैच में नामीबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई. 75 गेंदों में 105 रन बनाए. इस दौरान शोएब का स्ट्राइक रेट 140.00 का रहा. शोएब ने इस पारी में 11 शानदार चौके और 3 छक्के लगाए थे. इस शतकीय पारी के बाद UAE क्रिकेट टीम के अधिकारियों का ध्यान इनकी तरफ खींचा चला आया और शोएब यूएई से जुड़ गए. अक्टूबर 2025 में UAE की राष्ट्रीय टीम से पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद यूएई की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला. कनाडा और अफगानिस्तान के खिलाफ दो बेहतरीन अर्धशतक लगाए.

"अक्टूबर महीने में विभिन्न स्तर पर संघर्ष के बाद मुझे यूएई से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला. मैं यूएई से जरूर खेल रहा हूं. किंतु नाम मेरे देश का ही हो रहा है. यही मेरी उपलब्धि है, कि दूसरे देश में खेल कर अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूं. मैं कहीं भी जा रहा हूं, तो अपने भारत देश का नाम हो रहा है." -शोएब खान, क्रिकेटर

करियर बनाने का जुनून: शोएब खान बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और क्रिकेट में करियर बनाने का जुनून हमेशा बना रहा. करियर तो क्रिकेट में ही बनाना था, सो अब राह बन गई है. अब जो भी सीरीज में मौका मिल रहा है, उसमें बेहतर से बेहतर कर रहा हूं. लक्ष्य है कि मैं भविष्य में 100% दूं. किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% देना चाहिए. खुद ही लड़ना है और उठना है. तभी सफलता मिलेगी. शोएब खान बताते हैं कि संघर्ष के बूते ही सफलता है. संघर्ष ही सफलता की कुंजी है.

"गांव के लोग इस खेल को समय की बर्बादी बताते थे. किंतु, मेरे पिताजी ने अपने खेत खलिहान के एक बड़े हिस्से को क्रिकेट मैदान के रूप में बना दिया था, ताकि मुझे अभ्यास में किसी प्रकार की मुश्किलें नहीं हो." -शोएब खान, क्रिकेटर

भूखे पेट रहने का दर्द: गया एयरपोर्ट पर शोएब के साथ इनके मामा चर्चित फिल्म 'खुदा गवाह' फेम बॉलीवुड अभिनेता अली खान भी रहे. भांजे की कामयाबी पर वे काफी भावुक हैं. उन्होंने पुराना समय याद करते हुए कहा कि मेरे गांव से लोग शहर जाने से कतराते थे. उस जमाने में उन्होंने मुंबई का सफर तय किया. आज भांजे ने कोठी से यूएई और ओमान तक उड़ान भरी. उनके लिए यह गर्व का क्षण है.

"शोएब की सफलता को आज हर कोई देख रहा है, किंतु यह कोई नहीं जानता कि उसने इसके लिए कितने कष्ट झेले हैं. वह कितने दिनों तक भूखा रहा है, यह सिर्फ हम परिवार वाले ही जानते हैं. भगवान का लाख-लाख शुक्रिया है कि उसकी मेहनत रंग लाई." -अली खान, बॉलीवुड अभिनेता

कई भारतीय खिलाड़ियों को विदेशों में मिली कामयाबी: शोएब खान इकलौते खिलाड़ी नहीं हैं, जो भारतीय होने के बावजूद दूसरे देश के लिए खेलते हैं. भारत या भारतीय मूल के कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दूसरे देश में क्रिकेट के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेरा है. इसमें कई बड़े नाम हैं. बिहार के साथ यूपी, पंजाब, गुजरात के अलावा दक्षिण भारत के खिलाड़ी इस सूची में शामिल हैं.

इसमें तमिलनाडु मूल के नासिर हुसैन (इंग्लैंड), उत्तर प्रदेश के बॉब वूल्मर (इंग्लैंड), गुजरात के हनीफ मोहम्मद (पाकिस्तान), तमिलनाडु के चेन्नई के मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका), शिवनरेन चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज), पंजाब के मॉन्टी पनेसर (इंग्लैंड), गुजरात के सूरत के हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका), पंजाब लुधियाना के ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड) खिलाड़ी शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश के केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेटर: इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका), सुनील नरेन (वेस्टइंडीज), महाराष्ट्र के मुंबई से सौरभ नेत्रवलकर (यूएसए), उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मोनांक पटेल (यूएसए), महाराष्ट्र मुंबई से हरमीत सिंह (यूएसए), पंजाब गुरदासपुर से दिलप्रीत बाजवा (कनाडा), नवनीत धालीवाल (कनाडा), नई दिल्ली के आशीष बगई (कनाडा), कर्नाटक के बेंगलुरु से न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र, पंजाब के विक्रमजीत सिंह (नीदरलैंड्स) और आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से अनिल तेजा शामिल हैं.

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