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फटे जूते से मेडल जीतने वाली सोनिया की मदद करेंगी क्रिकेटर स्नेह राणा, जरूरतमंद एथलीट के छलक आए आंसू

भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा ने समझा खिलाड़ी सोनिया का दर्द, फटे जूते से मेडल हासिल करने वाली सोनिया को मदद मिली. रिपोर्ट- धीरज सजवाण.

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स्नेह राणा करेंगी सोनिया की मदद (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 7:26 PM IST

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देहरादून: वनडे वर्ल्ड कप में जीत का हिस्सा रहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्नेह राणा ने खुद के संघर्ष को प्रेरणा बनाकर एक जरूरतमंद एथलीट खिलाड़ी सोनिया की मदद की खूबसूरत पहल की है. क्रिकेटर स्नेह राणा का ये स्नेह पाकर 10 हजार मीटर दौड़ लगाने वाली एथलीट खिलाड़ी सोनिया की आंखों में आंसू आ गए. गरीब परिवार से आने वाली ये वही सोनिया है, जिसने फटा हुआ जूता पहन कर नेशनल गेम्स में मेडल हासिल किया था.

कहते हैं कि जीवन में संघर्ष कर सफलता हासिल करने वाला व्यक्ति ही संघर्ष की कीमत समझता है. यही वजह है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सफल खिलाड़ी स्नेह राणा ने अपने जीवन के तमाम संघर्ष और मुश्किल दौर से प्रेरणा लेते हुए आज एक अपने ही जैसी एक ऐसी छोटी एथलीट लड़की की पीड़ा को समझा है, जो अभी अपने जीवन के शुरुआती संघर्ष के दौर से गुजर रही है.

मदद का भरोसा मिला तो सोनिया की छलक आई आंखें: स्नेह राणा ने उत्तराखंड की ही एक 10 हजार मीटर दौड़ने वाली एथलीट खिलाड़ी सोनिया को आर्थिक रूप से सपोर्ट और भावनात्मक रूप से गाइड करने का बीड़ा उठाया है. वहीं, स्नेह राणा से मदद का भरोसा मिला तो सोनिया की आंखें छलक आई. उसकी आंखों से निकले आंसू, भविष्य को गढ़ने का मजबूत सहारे का प्रतीक भी था.

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ईटीवी भारत पर एथलीट सोनिया (फोटो- ETV Bharat)

फटे जूते पहनकर नेशनल गेम्स में जीता था मेडल: बता दें कि उत्तराखंड की ये एथलीट खिलाड़ी सोनिया वही खिलाड़ी है, जिन्होंने पिछले साल उत्तराखंड में हुए 38वें नेशनल गेम्स में फटे हुए जूते पहनकर मेडल हासिल. इतना ही नहीं हाल ही में सोनिया ने जापान में हुए और एशियाई चैंपियनशिप में अपनी 10 हजार मीटर कैटिगरी में देश को ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) जीत कर दिया है.

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सोनिया ने फटे जूते पहनकर जीता था मेडल (फोटो- ETV Bharat)

बचपन में ही छूट गई थी मां की ममता: सोनिया उत्तराखंड के मंगलौर की रहने वाली है और पारिवारिक रूप से उतनी संपन्न नहीं है. सोनिया जब महज 8 साल की थी, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था. सोनिया की चार बड़ी बहन हैं और एक छोटा भाई है. इतने बड़े परिवार में उनके पिताजी मामूली मजदूरी का काम करते हैं.

मुफलिसी में भी हौसले की भरी उड़ान: मुफलिसी में भी सोनिया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से वो उस तरह से सक्षम नहीं है कि आर्थिक तौर पर भी एक एथलीट की जो जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरा कर सके और न ही उस तरह से कोई उनके पास गाइडेंस है.

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बच्चों संग भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा (फोटो- ETV Bharat)

सोनिया की मदद करेंगी स्नेह राणा: ऐसे में स्नेह राणा जो कि हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियन रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और देहरादून की रहने वाली है. स्नेह को जब अपने मैनेजर दिव्या के जरिए सोनिया की कहानी पता लगी और उन्होंने नेशनल गेम्स के दौरान सोनिया को लेकर प्रकाशित ईटीवी भारत की खबर से भी सोनिया के हुनर और उनके संघर्षों को समझा तो उनसे रहा नहीं गया.

उन्होंने तुरंत सोनिया को सपोर्ट करने का फैसला ले लिया. आज जब स्नेहा राणा ने सिनौला में तैयार हुए प्रैक्टिस टर्फ की शुरुआत की तो इस मौके पर उन्होंने सोनिया को भी आमंत्रित किया. देश की इस एथलीट खिलाड़ी सोनिया को एथलेटिज्म के लिए जरूरी सामग्रियां प्रदान की और आगे भी लगातार सहयोग का आश्वासन दिया.

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बच्चों संग भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा (फोटो- ETV Bharat)

ईटीनी भारत पर सोनिया ने रखी अपनी बात: ईटीवी भारत ने इस मौफ पर पॉजिटिव स्प्रिट से भरे इन दोनों सफल फीमेल खिलाड़ियों से बातचीत की. जिसमें सबसे पहले सोनिया ने अपने हाल की उपलब्धियों के बारे में बताया. सोनिया ने कहा कि,

"पहले मैं नेशनल क्रॉस कंट्री खेलने गई थी और मुझे मालूम नहीं था कि वहां से मेरा एशियाई चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो जाएगा. मैं अपने कंपटीशन में तीसरे नंबर पर रही. जहां से मुझे डायरेक्ट इंडिया की ओर से इंटरनेशनल के लिए चुन लिया गया. जिसके बाद मैंने जापान में हुए एशियाई चैंपियनशिप में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता."- सोनिया, एथलीट, खिलाड़ी

अपने उपलब्धियों और संघर्षों को बताते हुए भावुक हुईं सोनिया: अपनी उपलब्धियों को बताते हुए सोनिया काफी भावुक भी नजर आईं. वहीं, स्नेह राणा की ओर से की गई मदद पर उन्होंने कहा कि,

"आज से पहले किसी ने इस तरह से मेरे सपोर्ट के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है. आज पहली बार और वो भी एक बड़े खिलाड़ी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य हैं, उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है. यह मेरे लिए भगवान मिलने जैसा है."- सोनिया, एथलीट, खिलाड़ी

अपने संघर्षों के बारे में सोनिया बताती हैं कि वो बहुत छोटी थी, जब उनकी माताजी का देहांत हो गया था. इसके बाद वो ज्यादा कुछ कैमरे पर नहीं बोल पाई, बाद में जब वो नार्मल हुई तो ऑफ कैनरा उन्होंने काफी बातें बताई. वहीं, क्रिकेटर स्नेह राणा ने ईटीवी भारत पर सोनिया के बारे में कैसे पता चला और किस तरह से मदद कर रही रहीं है, उसकी जानकारी दी.

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स्नेह राणा की मैनेजर दिव्या (फोटो- ETV Bharat)

"मुझे आज इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं इस काबिल बन पाई हूं कि सोनिया जैसी होनहार और जरूरतमंद एथलीट खिलाड़ी की मदद करने का सौभाग्य मिला."- स्नेह राणा, भारतीय क्रिकेटर

सोनिया के संघर्ष को सुन बहुत पीड़ा हुई: स्नेह ने बताया कि उनके मैनेजर दिव्या ने सोनिया के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने ईटीवी भारत की वो खबर भी देखी थी, जिसमें उसके फटे जूते से मेडल लाने की कहानी बताई गई थी. इस तरह के संघर्ष के बाद भी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आ रही है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सोनिया के संघर्ष को लेकर बेहद दुख पहुंचा.

"एक एथलीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौड़ना है. दौड़ने के लिए अगर किसी एथलीट के पास अच्छा जूता नहीं है तो यहां एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होने के नाते मेरे लिए भी दुख की बात है. इसके बाद मैंने एक छोटी बहन समझकर सोनिया को मदद करने का फैसला लिया है."- स्नेह राणा, भारतीय क्रिकेटर

उन्होंने कहा कि 'भविष्य में उसे जो भी चाहिए होगा, उसके लिए स्नेह राणा हमेशा खड़ी रहेगी.' स्नेह राणा ने सोनिया से कहा कि वो हिम्मत रखें. वो खुद भी इसी तरह के संघर्षों से उठकर ऊपर आई है और आज उन्होंने खुद को साबित किया है. अपने संघर्षों और चुनौतियों को एक मोटिवेशन के रूप में लें. केवल इंडिया का लोगो को सीने पर हासिल करने का लक्ष्य बनाएं.

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स्नेह राणा से मदद का भरोसा मिला तो छलक आए आंसू (फोटो- ETV Bharat)

स्नेह राणा का सपोर्ट पाकर गदगद नजर आईं सोनिया: वहीं, भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा से सहयोग और सपोर्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की उभरती हुई खिलाड़ी सोनिया काफी गदगद नजर आई.

"इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से मुझे किसी बड़े खिलाड़ी का सपोर्ट मिलेगा. अभी तक मुझे इस तरह का गाइड या फिर मेंटर नहीं मिला. आज स्नेहा मुझे मिली है, जो कि मेरे लिए एक मां और बड़ी बहन के समान है. जिससे मुझे बेहद खुशी हो रही है."- स्नेह राणा, भारतीय क्रिकेटर

क्या बोलीं स्नेह राणा की मैनेजर दिव्या? वहीं, स्नेह राणा की मैनेजर दिव्या जो कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि 'यह उन लोगों का एक ज्वॉइंट इनिशिएटिव है. एक खिलाड़ी ही खिलाड़ी की भावनाओं को समझ सकता है. उनकी यह जुगलबंदी अब काफी आगे तक जाएगी.' इसके अलावा स्नेह राणा ने एक और गरीब परिवार के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र की आर्थिक मदद की.

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