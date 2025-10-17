ETV Bharat / sports

क्रिकेटर ऋषभ पंत ने राहुल तेवतिया के साथ किये गंगोत्री धाम के दर्शन, फैंस के साथ क्लिक की फोटोज

उत्तरकाशी: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और आईपीएल की गुजरात टाईटंस टीम के खिलाड़ी राहुल तेवतिया ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए. दोनों खिलाडियों ने गंगा घाट पर विशेष पूजा अर्चना की. वहीं, उसके बाद गंगोत्री मंदिर दर्शन के बाद हर्षिल के लिए रवाना हुए. हर्षिल के बाद कुछ देर समय बीताने के बाद दोनों क्रिकेटर वापस चले गए.

पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष सतेन्द्र सेमवाल ने बताया भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, राहुल तेवतिया के साथ बृहस्पतिवार शाम को गंगोत्री धाम पहुंचे. वहां पर उन्होंने गंगा मां की विशेष पूजा अर्चना कर तीर्थ पुरोहितों से मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसको के साथ तस्वीरें खिंचवाई.

फैंस के साथ क्रिकेटर ऋषभ पंत (फोटो सोर्स: व्यापार मंडल)

दोनों खिलाड़ियों ने धाम में करीब एक घंटा बिताया. इसके बाद उन्होंने धाम में तीर्थपुरोहितों से बातचीत करते हुए मुलाकात की. उन्होंने कहा यह वाकई में जीवन का आनंद है. यहां भगवान निवास करते हैं. पहाड़ों में शांत वादियां हैं. शहर में जीवन व्यस्त है. इसलिए सभी को कुछ दिन पहाड़ की शांत वादियों में आना चाहिए. जिसके बाद दोनों क्रिकेटर्स ने कुछ समय हर्षिल में बिताया. इसके बाद दोनों वापस लौट गये.