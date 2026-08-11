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क्रिकेटर ऋषभ पंत पिथौरागढ़ के पाली में बना सकते हैं घर, मां ने रोड के लिए ग्रामीणों से की बात

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): प्रदेश में जमीन खरीदने को लेकर जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसी बीच उनके पैतृक गांव पाली में पुश्तैनी मकान का नवनिर्माण शुरू होने से गांव में उनके लौटने की उम्मीद जगी है. पलायन से प्रभावित इस गांव में पंत परिवार के दोबारा सक्रिय होने को लोग रिवर्स पलायन की संभावनाओं से भी जोड़कर देख रहे हैं.

गंगोलीहाट विकासखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर पाली गांव ऋषभ पंत का पैतृक गांव है, यहां उनकी पुश्तैनी जमीन और मकान है, जो समय के साथ जीर्ण-शीर्ण हो गया था. अब उनकी मां सरोज पंत ने गांव पहुंचकर पुराने मकान के नवनिर्माण का काम शुरू कराया है. ऋषभ के चचेरे भाई दिनेश चंद्र पंत ने बताया कि उनकी मां कुछ दिन गांव में रहने के बाद लौट गई हैं.

पुश्तैनी आवास का नवनिर्माण शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि यदि ऋषभ पंत और उनका परिवार गांव लौटता है तो इससे पाली को नई पहचान मिलेगी और रिवर्स पलायन के साथ गांव के विकास को भी गति मिल सकती है. उन्होंने बताया कि गांव तक अब तक सड़क सुविधा नहीं पहुंची है. ऋषभ पंत की मां ने सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों से भी बातचीत की है. इससे सड़क की उम्मीद जगी है. ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड में स्थानांतरित करने और यहां जमीन खरीदकर घर बनाने की इच्छा जताई है.