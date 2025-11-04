ETV Bharat / sports

ऋचा घोष के बचपन के कोच बोली बड़ी बात, कहा- 'भविष्य में बनेंगी भारत की कप्तान'

ऋचा घोष के बचपन के कोच का इंटरव्यू ( ETV Bharat )

सिलीगुड़ी : भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना जी रही है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ब्लू जर्सी वाली महिलाओं ने रविवार को नवी मुंबई में प्रोटियाज टीम को 52 रनों से हराया. 11 चैंपियन खिलाड़ियों में नॉर्थ बंगाल की 22 साल की ऋचा घोष भी थीं, जिन्होंने 24 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया. ऋचा घोष के शुरुआती दौर की यात्रा

इस मैच में पहले बैटिंग में, फिर विकेट के पीछे, सिलीगुड़ी की इस लड़की ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी काबिलियत पर भरोसा जताते हुए, उनके बचपन के कोच, तपन भवाल ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वह कप्तान बनेंगी. पूरा देश अभी भी पावर हिटर के नाम से मशहूर ऋचा के बेहतरीन प्रदर्शन की बात कर रहा है. सिर्फ सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी उभरते हुए खिलाड़ी ऋचा जैसा बनने का सपना देखने लगे हैं. भवाल ने बताया, नेशनल टीम में जगह बनाना ऋचा के लिए आसान नहीं था. सिलीगुड़ी में लड़कियों के लिए कोई डेडिकेटेड क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर या कैंप नहीं था, इसलिए उनके पास लड़कों के साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था. इतना ही नहीं, वह शुरू से विकेटकीपर नहीं थीं. जिला स्तर तक वह बैटिंग के साथ-साथ बॉलिंग भी करती थीं और बहुत बाद में कीपिंग शुरू की थी. ऋचा घोष के बचपन के कोच का इंटरव्यू (ETV Bharat) ऋचा घोष के बचपन के कोच का बयान

भवाल ने कहा, 'ऋचा ने आठ साल की उम्र में अपने पिता, मानबेंद्र घोष के मार्गदर्शन में क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो खुद एक अच्छे क्रिकेटर थे. उन्होंने सिलीगुड़ी कॉलेज ग्राउंड पर बाघाजतिन क्रिकेट एकेडमी में लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया. तब भी नॉर्थ बंगाल में महिला क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था. हालांकि, ऋचा और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी'.