ऋचा घोष के बचपन के कोच बोली बड़ी बात, कहा- 'भविष्य में बनेंगी भारत की कप्तान'
Richa Ghosh Coach Interview: ऋचा घोष के बचपन के कोच तपन भवाल ने बताया कि, वह पहले विकेटकीपर नहीं थीं, बाद में बनी हैं.
Published : November 4, 2025 at 4:14 PM IST
सिलीगुड़ी : भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना जी रही है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ब्लू जर्सी वाली महिलाओं ने रविवार को नवी मुंबई में प्रोटियाज टीम को 52 रनों से हराया. 11 चैंपियन खिलाड़ियों में नॉर्थ बंगाल की 22 साल की ऋचा घोष भी थीं, जिन्होंने 24 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया.
ऋचा घोष के शुरुआती दौर की यात्रा
इस मैच में पहले बैटिंग में, फिर विकेट के पीछे, सिलीगुड़ी की इस लड़की ने पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी काबिलियत पर भरोसा जताते हुए, उनके बचपन के कोच, तपन भवाल ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वह कप्तान बनेंगी. पूरा देश अभी भी पावर हिटर के नाम से मशहूर ऋचा के बेहतरीन प्रदर्शन की बात कर रहा है. सिर्फ सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी उभरते हुए खिलाड़ी ऋचा जैसा बनने का सपना देखने लगे हैं.
भवाल ने बताया, नेशनल टीम में जगह बनाना ऋचा के लिए आसान नहीं था. सिलीगुड़ी में लड़कियों के लिए कोई डेडिकेटेड क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर या कैंप नहीं था, इसलिए उनके पास लड़कों के साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था. इतना ही नहीं, वह शुरू से विकेटकीपर नहीं थीं. जिला स्तर तक वह बैटिंग के साथ-साथ बॉलिंग भी करती थीं और बहुत बाद में कीपिंग शुरू की थी.
ऋचा घोष के बचपन के कोच का बयान
भवाल ने कहा, 'ऋचा ने आठ साल की उम्र में अपने पिता, मानबेंद्र घोष के मार्गदर्शन में क्रिकेट खेलना शुरू किया, जो खुद एक अच्छे क्रिकेटर थे. उन्होंने सिलीगुड़ी कॉलेज ग्राउंड पर बाघाजतिन क्रिकेट एकेडमी में लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया. तब भी नॉर्थ बंगाल में महिला क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था. हालांकि, ऋचा और उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी'.
मानबेंद्र को अपनी बेटी की क्रिकेट में काबिलियत का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा. उन्होंने उसके खेल पर पूरा ध्यान दिया. ऋचा धीरे-धीरे जिला स्तर तक पहुंच गई. वह जैसे ही बैट लेकर मैदान में उतरती, रन बनाने लगती. उनके प्रदर्शन ने जल्द ही सिलेक्टर्स का ध्यान खींचा और उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा. बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने अंडर-16 और अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीमों में जगह बनाई. महिला प्रीमियर लीग के दौरान उनकी रेप्युटेशन और बढ़ गई, जिसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उनकी जगह पक्की हो गई.
भवाल ने कहा, 'ऋचा बचपन से ही बैटिंग में बहुत अच्छी थी. वह हर मैच में रन बनाती थी. मुझे लगता है कि लड़कों के साथ खेलने से वह और भी बेहतर हो गई. वह सिर्फ एक ही बात कहती थी. माइंडसेट... यही सबसे ज़्यादा जरूरी है. सर, जूनियर्स को मौका दीजिए. वह मुझसे कहती थी'.
ऋचा के साथ खेलने वाली क्रिकेटर का बयान
उन्होंने आगे कहा, 'ऋचा बहुत शांत और स्थिर है और लड़कों के साथ भी अच्छा खेलती है. पहले वह विकेटकीपर नहीं थी. मैंने उसे डिस्ट्रिक्ट-लेवल के मैचों में बॉलिंग करवाई. बाद में उसने कीपिंग शुरू कर दी लेकिन वह इतनी अच्छी थी कि उसने इसे जल्दी सीख लिया. अब ऋचा को देखकर और भी कई लड़कियां क्रिकेट खेलेंगी. हमें उस पर बहुत गर्व है'.
सिलीगुड़ी की एक क्रिकेटर शिंजिनी सरकार, जिसने एक बार ऋचा को खेलते हुए देखा था. उन्हों ने कहा, 'दीदी ने बहुत शानदार खेला. हमें उन पर बहुत गर्व है. हम भी दीदी की तरह देश के लिए खेलना चाहते हैं'.
भास्कर दत्त मजूमदार ने ऋचा को लेकर बोली बड़ी बात
सिलीगुड़ी सब-डिविजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी भास्कर दत्त मजूमदार ने कहा, 'हम अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकते. ऋचा ने पूरे देश में सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया है. जिस तरह से उसने हर इनिंग खेली है, वह कमाल की है'.
|ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया पर तोहफों की बौछार, डायमंड के आभूषण से सजेगी हर खिलाड़ी