प्रतिका रावल ने झूठ से उठाया पर्दा, सामने आकर खुद बताई अपनी सच्चाई
Pratika Rawal Interview: भारतीय क्रिकेटर प्रतिका रावल ने अपने खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी और शेफाली वर्मा के बारे में खुलकर बात की है.
Published : November 8, 2025 at 11:46 AM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल इन दिनो खूब चर्चाएं बटोर रही हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और बल्ले से 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन रहा लेकिन इसके बाद वो आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ चोट हो गई.
प्रतिका टखने और घुटने की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गईं और सेमीफाइनल व फाइनल का हिस्सा नहीं रह पाईं. उनकी जगह पर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया. भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने में प्रतिका रावल का भी अहम योगदान रहा है.
प्रतिका को आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान कई बार साइकोलॉजिस्ट कहा गया है. उन्हें कई बार एक साइकोलॉजिस्ट बताया गया, लेकिन ये सब झूठ है. क्योंकि प्रतिका अभी साइकोलॉजिस्ट बनीं नहीं हैं. उन्होंने इसके ऊपर से खुद पर्दा उठाया है. आइए जानते हैं कि प्रतिका ने पीटीआई से बात करते हुए क्या कहा है.
प्रतिका ने खोला बड़ा राज
प्रतिका रावल ने कहा कि, 'मुझे अभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं क्योंकि मैंने अभी अपनी मास्टर डिग्री पूरी नहीं की है. लेकिन जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है. उसे इंसानी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिसमें मेरी अपनी भावनाएं भी शामिल हैं. मैं आसानी से इमोशंस नहीं दिखाती लेकिन मेरे पापा बहुत रोए. मुझे उन्हें शांत करना पड़ा था'.
VIDEO | Indian cricketer Pratika Rawal on how she managed to remain calm after being ruled out of the World Cup due to an injury she suffered against Bangladesh in the last group league game.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
" i should not say i am a psychologist yet because i haven't completed my master's… pic.twitter.com/RiInK2yrWd
शेफाली पर क्या बोलीं प्रतिका
प्रतिका रावल ने वर्ल्ड कप नॉकआउट में शेफाली वर्मा के उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आने के बाद उनसे हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए बताया, 'शेफाली को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. वह अपने इंस्टिंक्ट और भरोसे से खेलती है. फाइनल से पहले वह मेरे पास आई और बोली, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम नहीं खेल पा रही हो और मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है. मुझे लग रहा था कि वह उस दिन कुछ खास करेगी'.
VIDEO | Indian cricketer Pratika Rawal on her conversation with Prime Minister Narendra Modi after meeting him following India's triumphant World Cup.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
" he offered me bhel because i was on a wheelchair. i remember thinking, ‘oh my god, this is the most expensive bhel i’ve ever… pic.twitter.com/t4cIshmsnZ
पीएम मोदी से मुलाकात पर प्रतिका की प्रतिक्रिया
प्रतिका रावल ने भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हुई बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि, 'प्रधानमंत्री ने मेरी चोट के बारे में पूछा और कहा तुम्हें कैसा फील हो रहा है. तो मैंने उन्हें कहा कि ये टीम स्पेशल है. ये टीम एक परिवार की तरह है. उन्होंने मुझे भेल ऑफर की क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर थी. मुझे याद है, मैंने सोचा था. हे भगवान, यह अब तक की सबसे महंगी भेल है जो मैंने खाई है'.
VIDEO | Indian cricketer Pratika Rawal on her conversation with Prime Minister Narendra Modi after meeting him following India's triumphant World Cup.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
" he offered me bhel because i was on a wheelchair. i remember thinking, ‘oh my god, this is the most expensive bhel i’ve ever… pic.twitter.com/t4cIshmsnZ