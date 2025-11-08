ETV Bharat / sports

प्रतिका रावल ने झूठ से उठाया पर्दा, सामने आकर खुद बताई अपनी सच्चाई

Pratika Rawal Interview: भारतीय क्रिकेटर प्रतिका रावल ने अपने खास इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी और शेफाली वर्मा के बारे में खुलकर बात की है.

Pratika Rawal
प्रतिका रावल (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल इन दिनो खूब चर्चाएं बटोर रही हैं. उन्होंने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और बल्ले से 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन रहा लेकिन इसके बाद वो आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ चोट हो गई.

प्रतिका टखने और घुटने की चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गईं और सेमीफाइनल व फाइनल का हिस्सा नहीं रह पाईं. उनकी जगह पर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाली शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया. भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने में प्रतिका रावल का भी अहम योगदान रहा है.

प्रतिका को आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान कई बार साइकोलॉजिस्ट कहा गया है. उन्हें कई बार एक साइकोलॉजिस्ट बताया गया, लेकिन ये सब झूठ है. क्योंकि प्रतिका अभी साइकोलॉजिस्ट बनीं नहीं हैं. उन्होंने इसके ऊपर से खुद पर्दा उठाया है. आइए जानते हैं कि प्रतिका ने पीटीआई से बात करते हुए क्या कहा है.

प्रतिका ने खोला बड़ा राज
प्रतिका रावल ने कहा कि, 'मुझे अभी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं क्योंकि मैंने अभी अपनी मास्टर डिग्री पूरी नहीं की है. लेकिन जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है. उसे इंसानी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिसमें मेरी अपनी भावनाएं भी शामिल हैं. मैं आसानी से इमोशंस नहीं दिखाती लेकिन मेरे पापा बहुत रोए. मुझे उन्हें शांत करना पड़ा था'.

शेफाली पर क्या बोलीं प्रतिका
प्रतिका रावल ने वर्ल्ड कप नॉकआउट में शेफाली वर्मा के उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आने के बाद उनसे हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए बताया, 'शेफाली को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. वह अपने इंस्टिंक्ट और भरोसे से खेलती है. फाइनल से पहले वह मेरे पास आई और बोली, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम नहीं खेल पा रही हो और मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है. मुझे लग रहा था कि वह उस दिन कुछ खास करेगी'.

पीएम मोदी से मुलाकात पर प्रतिका की प्रतिक्रिया
प्रतिका रावल ने भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हुई बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि, 'प्रधानमंत्री ने मेरी चोट के बारे में पूछा और कहा तुम्हें कैसा फील हो रहा है. तो मैंने उन्हें कहा कि ये टीम स्पेशल है. ये टीम एक परिवार की तरह है. उन्होंने मुझे भेल ऑफर की क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर थी. मुझे याद है, मैंने सोचा था. हे भगवान, यह अब तक की सबसे महंगी भेल है जो मैंने खाई है'.

ये खबर भी पढ़ें : प्रतिका रावल को मिला वर्ल्ड कप विनर मेडल, जय शाह ने इस्तेमाल की अपनी पावर

TAGGED:

INDIAN CRICKETER PRATIKA RAWAL
PRATIKA RAWAL INTERVIEW
WOMENS WORLD CUP 2025
INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
PRATIKA RAWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.