ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर लटकी SIR की तलवार, गलत फॉर्म भरने पर किया गया तलब

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर लटकी SIR की तलवार ( IANS PHOTO )