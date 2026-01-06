भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर लटकी SIR की तलवार, गलत फॉर्म भरने पर किया गया तलब
Mohammed Shami SIR: मोहम्मद शमी को कोलकाता में SIR वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है.
Published : January 6, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत कर रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं. उनको भी पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से गुजरना पड़ा है. इसी क्रम में उन्होंने SIR का फॉर्म भरा था, जिसमें कुछ गलती होने की वजह से उनको SIR वेरिफिकेशन के लिए सोमवार को तलब किया गया था लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में बिजी होने की वजह से पेश नहीं हो सके.
शमी को SIR वेरिफिकेशन के लिए मिली नई तारीख
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता में SIR वेरिफिकेशन सुनवाई के लिए पेश होने को कहा गया है. उन्होंने ये भी बताया कि शमी को सोमवार को जादवपुर के एक स्कूल में उनके भाई मोहम्मद कैफ के साथ सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन क्रिकेटर पेश नहीं हो सके क्योंकि वह फिलहाल राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार शमी ने चुनाव आयोग से नई तारीखों का अनुरोध किया, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई अब 9 से 11 जनवरी के बीच रीशेड्यूल की गई है.
STORY | Mohammed Shami asked to appear for SIR hearing in Kolkata— Press Trust of India (@PTI_News) January 6, 2026
Cricketer Mohammed Shami was asked to appear for the SIR verification hearing in Kolkata, officials said on Tuesday.
Shami was called for the hearing along with his brother Mohammed Kaif at a school in Jadavpur… pic.twitter.com/WBQHLs6xlk
शमी वार्ड नंबर 93 के वोटर है
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, 'क्रिकेटर और उनके भाई ने एन्यूमरेशन फॉर्म गलत भरा था, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था.'
बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के रहने वाले मोहम्मद शमी अपने क्रिकेट करियर के कारण सालों से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रह रहे हैं. वो कोलकाता नगर निगम के वार्ड 93 के वोटर भी है, जो राशबिहारी निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है.
शमी उत्तर प्रदेश के हैं
वह कम उम्र में ही क्रिकेटर बनने का सपना लेकर इस शहर में आ गए थे. बाद में वह बंगाल के पूर्व रणजी कप्तान संबरन बंद्योपाध्याय के मार्गदर्शन में आए और बंगाल की राज्य की अंडर-22 टीम में जगह बनाने में सफल रहे. आज मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने अब तक भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 मैच खेल चुके हैं. टेस्ट में उनके नाम 229 विकेट, जबकि वनडे में 206 और टी20 इंटरनेशनल में 27 विकेट हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच खेला था. उसके बाद से वो टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत कर रहे हैं.