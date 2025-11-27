ETV Bharat / sports

दुखद! इस स्टार भारतीय क्रिकेटर के साले ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज जो अब संन्यास ले चुके हैं. उनके पत्नी के भाई ने गुजरात के राजकोट में आत्महत्या कर ली है.

भारतीय क्रिकेट के साले ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:25 PM IST

राजकोट: क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले (पत्नी का भाई) जीत रसिकभाई पाबारी (उम्र 28), जो मालवीयनगर पुलिस स्टेशन इलाके में अमीन मार्ग पर रहते थे, उन्होंने कल अपने घर पर सुसाइड कर लिया. जीत सुबह से घर पर थे, जब उनके परिवार वाले उन्हें उनके कमरे में देखने गए, तो उन्होंने उन्हें बेहोश पाया और तुरंत कलावड रोड पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया.

26 नवंबर, 2024 को जीत पाबारी की एक्स-मंगेतर ने मालवीयनगर पुलिस स्टेशन में जीत के खिलाफ रेप की पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी. इस तरह उन्होंने एक साल बाद यानी 26 नवंबर, 2025 को सुसाइड कर लिया. राजकोट एसीपी साउथ डिवीजन बी.जे. चौधरी ने बताया कि, सुबह जीत रसिकभाई पाबारी ने अमीन मार्ग पर हरिहर सोसाइटी में ऊपर अपने कमरे में सुसाइड कर लिया. उसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया.

उनके घरवालों की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जिस कमरे में युवक ने सुसाइड किया, उसे बंद कर दिया गया है. एफएसएल के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी और मौके का मुआयना किया जाएगा. अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और क्योंकि घरवालों को भी पता नहीं है, इसलिए पुलिस ने सुसाइड की सही वजह जानने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस जांच के दौरान युवक सुबह करीब 9.30 बजे अपने घर के नीचे भी आया. उसने गर्म पानी भी पिया. इसके बाद वह ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में वापस चला गया. रात 11.30 बजे के बाद जब घरवाले उसके कमरे में पहुंचे, तो कमरा अंदर से बंद था और जब उन्होंने ग्रिल से उसे देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया.

उसे एक साल पहले हुए रेप केस में एंटीसिपेटरी बेल मिली थी. हालांकि, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि उसने उस केस की वजह से सुसाइड किया या किसी और वजह से. गौरतलब है कि, पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि जीत इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करता था. इस घटना की जानकारी मिलने पर मालवीयनगर पुलिस स्टाफ हॉस्पिटल और घर पहुंचा और जांच शुरू कर दी है. अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन पुलिस ने घर पर जांच की है. शुरुआती जांच में पता चला है कि जीत काफी समय से डिप्रेशन में था. पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

