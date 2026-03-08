'हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप', फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय गेंदबाज आकाश दीप की भविष्यवाणी
भारतीय गेंदबाज आकाश दीप ने भविष्यवाणी की है कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी. आज न्यूजीलैंड से खिताबी जंग है. पढ़ें..
Published : March 8, 2026 at 4:00 PM IST
सासाराम: आज टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है. मैच से पहले भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने टीम इंडिया की जीत की भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि वह आसानी से आज की जंग जीत जाएगी. सभी डिपार्टमेंट में हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं.
आकाश दीप ने की बड़ी भविष्यवाणी: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर आकाशदीप ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि टीम शानदार फॉर्म में हैं और किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत दर्ज करेगी.
लगातार अच्छा कर रही है टीम: बिहार के रोहतास में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए आकाशदीप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है. ऐसे में भारत की टीम फाइनल मैच भी जरूर जीतेगी. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लेकर क्षेत्ररक्षण यानी हर मोर्चे पर हमारी टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.
"भारतीय टीम लगातार अच्छा खेल रही है. अपने प्रदर्शन की बदौलत फाइनल तक पहुंची है. फाइनल भी जरूर जीतेगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं."- आकाश दीप, भारतीय क्रिकेटर
भारत-न्यूजीलैंड में फाइनल मैच: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम को ये मैच खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने 8 मैच में 7 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 8 में से 5 मैच जीते हैं. एक-दो प्लेयर को छोड़ दें तो बाकी सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है.
रोहतास के रहने वाले हैं आकाशदीप: भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप रोहतास जिले के बद्दी गांव के निवासी हैं. वह जिले के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उनके सासाराम आगमन से स्थानीय युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और कई युवा खिलाड़ियों ने उनसे प्रेरणा लेने की बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे शहरों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है.
