'हम जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप', फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय गेंदबाज आकाश दीप की भविष्यवाणी

भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ( ETV Bharat )

सासाराम: आज टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है. मैच से पहले भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप ने टीम इंडिया की जीत की भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि वह आसानी से आज की जंग जीत जाएगी. सभी डिपार्टमेंट में हमारे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं. आकाश दीप ने की बड़ी भविष्यवाणी: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर आकाशदीप ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि टीम शानदार फॉर्म में हैं और किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत दर्ज करेगी. लगातार अच्छा कर रही है टीम: बिहार के रोहतास में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए आकाशदीप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है. ऐसे में भारत की टीम फाइनल मैच भी जरूर जीतेगी. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लेकर क्षेत्ररक्षण यानी हर मोर्चे पर हमारी टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.