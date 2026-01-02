ETV Bharat / sports

भारत तीन वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगा

विवादों के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा.

indian cricket players
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी (IANS)
author img

By PTI

Published : January 2, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में भारत की मेजबानी करेगा जिसमें दोनों टीम के बीच तीन मैच की वनडे और तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी. हालांकि मौजूदा हालात में बांग्लादेश में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई इस दौरे के लिए सहमति देगा या नहीं.

बीसीबी द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार वनडे मुकाबले एक, तीन और छह सितंबर को खेले जाएंगे जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नौ, 12 और 13 सितंबर को होंगे. भारतीय टीम सीमित ओवरों की इस श्रृंखला के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी.भारत का पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश का दौरा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था और छह मैचों की सफेद गेंद की श्रृंखला को एक साल से अधिक समय के लिए टाल दिया गया था.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने पिछले जुलाई जारी अपने बयान में कहा था, ‘‘बीसीबी और बीसीसीआई ने आपसी सहमति से अगस्त 2025 में प्रस्तावित बांग्लादेश और भारत के बीच तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सफेद गेंद की श्रृंखला को सितंबर 2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है.’’

बयान में आगे कहा गया, ‘‘यह फैसला दोनों बोर्ड के बीच चर्चा के बाद लिया गया है जिसमें दोनों टीम की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और कार्यक्रम की सुविधा को ध्यान में रखा गया है.’’ बीसीसीआई ने कहा, ‘‘बीसीबी सितंबर 2026 में इस श्रृंखला के लिए भारत का स्वागत करना चाहता है. दौरे की संशोधित तारीख और कार्यक्रम की घोषणा समय आने पर की जाएगी.’’

ये भी पढ़ें : कश्मीरी क्रिकेटर ने लगाया फिलीस्तीनी झंडा, सोशल मीडिया पर गुस्सा, पुलिस तफ्तीश में जुटी

TAGGED:

वनडे और टी 20 मैच
भारत बांग्लादेश
INDIAN TEAM TO VISIT BANGLADESH
BANGLADESH TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.