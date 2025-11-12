ईडन गार्डन में कैसा है टीम इंडिया टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए किसके नाम दर्ज सबसे ज्यादा रन और विकेट
India vs South Africa: कोलकाता के ईडन गार्डन में भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है, आइए इस बारे में जानते हैं...
Published : November 12, 2025 at 12:50 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट फैंस को वनडे और टी20 क्रिकेट के बाद रेड बॉल क्रिकेट का डोज मिलने वाला है. भारत और दक्षिण अफ्रीका अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक दूसरे के आमे सामने होने वाले हैं. इस सीरीज से ऋषभ पंत की वापसी होगी, जबकि आकाश दीप का भी जलवा देखने के लिए मिलने वाला है.
दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच सुबह 9:30 से खेला जाएगा. जबकि इसका टॉस 9 बजे होगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मुकाबला खास होने वाला है.
Shubman & Co will take on the WTC Champions South Africa with fire in their eyes and a series win in their sights!#INDvSA, 1st Test starts 14th November 8:30 AM on Star Sports and JioHotstar! pic.twitter.com/9TgLziU9Qj— Star Sports (@StarSportsIndia) November 10, 2025
आपको बता दें कि, भारत छह साल बाद इस मैदान पर टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. यहां आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि भारत का सामना मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका से होगा.
ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है?
भारत ने अब तक इस मैदान पर कुल 42 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच 1934 में खेला था, जबकि आखिरी मैच 2019 में खेला गया था. भारत ने इस मैदान पर 13 मैच जीते हैं, जबकि उसे 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और 20 मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत की पहली जीत 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 187 रनों से हुई थी. इस मैदान पर भारत को आखिरी हार 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी.
Pitch Report for 1st Test ✅🗣️— Star Sports (@StarSportsIndia) November 12, 2025
The World Test Champions should better watch for India's Young Guns as a mouth watering 1st Test awaits us at Eden Gardens! 🏟️#INDvSA 👉🏻 1st Test | FRI, 14 NOV | 8:30 AM on Star Sports Network & JioHotstar#IndianCricketTeam, #TeamIndia] pic.twitter.com/jKAVioFoWM
सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
ईडन गार्डन्स की काली मिट्टी वाली पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है. वीवीएस लक्ष्मण 10 मैचों में 1217 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं. राहुल द्रविड़ 962 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस मैदान पर 872 रन बनाए हैं.
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
यह पिच हमेशा से स्पिनरों के लिए मददगार रही है. हरभजन सिंह 7 मैचों में 46 विकेट लेकर शीर्ष पर हैं. उनके बाद अनिल कुंबले और बिशन सिंह बेदी का नंबर आता है. तेज गेंदबाजों में कपिल देव ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है. इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा.