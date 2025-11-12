रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, जानिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी
IND vs SA: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत-दक्षिण अफ्रीका के पहले टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की अभ्यास जर्सी का रंग बदला गया.
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम 14 नवंबर (शुक्रवार) से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया को लीड करते हुए नजर आएंगे. जिनकी टक्कर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा से होगी. इस मुकाबले की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी. उससे पहले हम आपको इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ी एक खास बात बताने वाले हैं.
टीम इंडिया की जर्सी का बदला रंग
दरअसल, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया की जर्सी का कलर बदल गया है. भारतीय क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस किट में शामिल जर्सी के रंग में बदलाव किया गया है. टीम इंडिया की पहली प्रैक्टिस जर्सी पर्पल कलर की थी, जो काफी बेहतरीन लगती थी.
अब भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में पर्पल कलर के साथ-साथ एक और कलर जोड़ दिया गया है, जबकि पर्पल कलर को भी और लाइट कर दिया गया है. जिससे टीम इंडिया प्रैक्टिस जर्सी और आकर्षक और सुंदर लग रही है. इस बार पर्पल कलर को ऊपर की ओर रखा गया है. जबकि जर्सी के निचले हिस्से में लाइट ऑरेंज कलर को जोड़ दिया गया है, जो टीम के प्रैक्टिस जर्सी के लुक को और बेहतरीन बना रहा है.
भारतीय प्लेयर्स ने प्रैक्टिस में लिया हिस्सा
इंडियन क्रिकेट टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले वहां पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ये नई जर्सी पहने हुए नजर आए. इस बेहतरीन जर्सी के साथ टीम के खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया है.
इस दौरान यशस्वी जायसवाल, साईं सुदर्शन कप्तान शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह समेत सभी खिलाड़ी नजर आए. प्रैक्टिस के समय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों से बात भी करते हुए नजर आए.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का टेस्ट स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.