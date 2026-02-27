ETV Bharat / sports

रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर तमाम दिग्गजों ने जताया शोक

रिंकू सिंह के पिता लीवर की बीमारी से ग्रस्त थे. उन्होंने आज सुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली.

RINKU SINGH FATHER PASSES AWAY
रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. जानकारी के मुताबिक रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का आज शुक्रवार सुबह निधन हो गया. इस वजह से रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर बीच में छोड़कर घर वापस आ गए.

ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती रिंकू सिंह के पिता आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. उन्हें एडवांस स्टेज लीवर बीमारी थी. वे 21 फरवरी से अस्पताल में भर्ती थे. रिंकू सिंह के पिता के निधन पर तमाम खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया है. सभी ने दुख की इस घड़ी में उनके और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है.

भारतीय क्रिकेट टीम (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं रिंकू सिंह और उनके समस्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. रिंकू और उनके परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल समय होगा, भले ही वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे. मेरी दिल से दुआएं उनके और उनके प्रियजनों के साथ हैं. वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें और दुखी परिवार को हिम्मत और शक्ति दें.

युवराज सिंह ने भी दुख की इस घड़ी में रिंकू सिंह के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है. रिंकू के पिता के गुजर जाने की खबर सुनकर दिल टूट गया. ऐसे पलों में, कोई भी शब्द काफी नहीं लगते. इस मुश्किल समय में हम आपके और आपके परिवार के साथ हैं. उम्मीद है कि आपको अपने आस-पास के प्यार में ताकत और हिम्मत मिलेगी.

पढ़ें: क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस

IND vs ZIM: रिंकू सिंह की जगह लेगा ये खिलाड़ी, अक्षर की भी होगी वापसी, जानें जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11?

क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी, मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती, दो गिरफ्तार

TAGGED:

RINKU SINGH FATHER DIES
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन
RINKU SINGH
RINKU SINGH FATHER NO MORE
RINKU SINGH FATHER PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.