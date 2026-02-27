रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता के निधन पर तमाम दिग्गजों ने जताया शोक
रिंकू सिंह के पिता लीवर की बीमारी से ग्रस्त थे. उन्होंने आज सुबह अस्पताल में आखिरी सांस ली.
Published : February 27, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. जानकारी के मुताबिक रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का आज शुक्रवार सुबह निधन हो गया. इस वजह से रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर बीच में छोड़कर घर वापस आ गए.
ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती रिंकू सिंह के पिता आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. उन्हें एडवांस स्टेज लीवर बीमारी थी. वे 21 फरवरी से अस्पताल में भर्ती थे. रिंकू सिंह के पिता के निधन पर तमाम खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया है. सभी ने दुख की इस घड़ी में उनके और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है.
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ रिंकू सिंह और उनके समस्त परिवार के साथ हैं।— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 27, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।
ॐ…
भारतीय क्रिकेट टीम (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं रिंकू सिंह और उनके समस्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.
Pained to learn about the demise of Shri Khanchand Singh Ji, father of Rinku Singh. This must be an especially difficult time for Rinku and his family, even as he remains committed to his responsibilities during the T20 World Cup.— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 27, 2026
My heartfelt thoughts and prayers are with him…
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि रिंकू सिंह के पिता श्री खानचंद सिंह जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. रिंकू और उनके परिवार के लिए यह बहुत मुश्किल समय होगा, भले ही वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे. मेरी दिल से दुआएं उनके और उनके प्रियजनों के साथ हैं. वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें और दुखी परिवार को हिम्मत और शक्ति दें.
Heartbreaking news to hear of the passing of Rinku’s father. In moments like these, no words feel enough. Standing in solidarity with you and your family during this difficult time. May you find strength and courage in the love that surrounds you. 🙏 @rinkusingh235— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 27, 2026
युवराज सिंह ने भी दुख की इस घड़ी में रिंकू सिंह के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है. रिंकू के पिता के गुजर जाने की खबर सुनकर दिल टूट गया. ऐसे पलों में, कोई भी शब्द काफी नहीं लगते. इस मुश्किल समय में हम आपके और आपके परिवार के साथ हैं. उम्मीद है कि आपको अपने आस-पास के प्यार में ताकत और हिम्मत मिलेगी.
