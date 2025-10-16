इस रविवार डबल होगा क्रिकेट का एक्शन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया
टीम इंडिया रविवार को दो मैच खेलने वाली है. जहां मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया से और विमेंस टीम इंग्लैंड से दो-दो हाथ करती हुई नजर आएगी.
हैदराबाद : ये रविवार क्रिकेट लवर्स के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है. भारतीय क्रिकेट टीम के लवर्स को रविवार (19 अक्टूबर को) दीपावली के पावन पर्व के साथ-साथ क्रिकेट का डबल डोज देखने के लिए मिलने वाला है. रविवार को भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ दो-दो हाथ करते हुए नजर आएंगी. तो आज हम आपको रविवार को होने वाले इन दोनों मैचों के बारे में बताने वाले हैं.
भारत-ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम की टक्कर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस 8:30 बजे होगा. इस मैच में भारत की कप्तानी शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श करते हुए नजर आएंगे. ये सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा की क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए भी याद रहेगी.
भारत-इंग्लैंड विमेंस टीम का मैच
भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मैच 19 अक्टूबर को खेला जाने वाला है. ये मैच मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस 2: 30 पर होगा. इस मैच में भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी तो वहीं, इंग्लैंड की कमान नैट साइवर-ब्रंट के हाथों में रहेगी. इस मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बनाने की राह पर बढ़ना चाहेगी. क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में लगातार 2 मैच हार चुकी है.
इस तरह से भारतीय क्रिकेट फैंस को रविवार को क्रिकेट का डबल डोज मिलने वाले हैं. यहां फैंस सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेंस क्रिकेट का मजा उठाएंगे तो वहीं वो शाम को इंग्लैंड और भारत की महिला टीमों के मैच का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे.