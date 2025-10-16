ETV Bharat / sports

इस रविवार डबल होगा क्रिकेट का एक्शन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया

क्रिकेट ग्राउंड पर नेशनल एंथम के दौरान इंडिया का फ्लैग ( IANS )

हैदराबाद : ये रविवार क्रिकेट लवर्स के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है. भारतीय क्रिकेट टीम के लवर्स को रविवार (19 अक्टूबर को) दीपावली के पावन पर्व के साथ-साथ क्रिकेट का डबल डोज देखने के लिए मिलने वाला है. रविवार को भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ दो-दो हाथ करते हुए नजर आएंगी. तो आज हम आपको रविवार को होने वाले इन दोनों मैचों के बारे में बताने वाले हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम की टक्कर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस 8:30 बजे होगा. इस मैच में भारत की कप्तानी शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श करते हुए नजर आएंगे. ये सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा की क्रिकेट मैदान पर वापसी के लिए भी याद रहेगी.