रोहित और विराट अब कब खेलेंगे मैच, उनको देखने के लिए कितना इंतजार और करेंगे फैंस

Indian Cricket Team next odi series: विराट कोहली और रोहित शर्मा अब भारत के लिए कब और कहां खेलेंगे. आइए जानते हैं.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ये दोनों ही स्टार खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. रोहित-विराट अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं. इन दोनों को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज में देखा गया है.

अब फैंस के मन में सवाल आ रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली अगली बार भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए कब नजर आएंगे. फैंस इन दोनों स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब अगली बार फैंस इन दोनों को कब और कहां खेलते हुए देख पाएंगे.

इस महीने में फिर देखेगा रोहित-विराट का जलवा
भारतीय क्रिकेट टीम जनवरी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी. पहला मैच बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कोटाम्बी में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज का दूसरा वनडे मैच में 14 जनवरी को निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में होगा. सीरीज का अंतिम मैच 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम, इंदौर में खेला जाएगा.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित शर्मा और विराट कोहली (IANS)

रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली इस सीरीज में अब भारत के लिए क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं. फैंस को जनवरी में रोहित-विराट के बल्ले की गरज देखने के लिए मिल सकती है. जनवरी के बाद इन दोनों को दोबारा खेलते हुए देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना होगा.

भारत की अगली वनडे सीरीज जुलाई में होगी, जहां इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के मैच 14,16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे. भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. लेकिन उनके लिए रास्ता अभी काफी लंबा है.

