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रांची में ईशान किशन का दिखा फैन वाला अंदाजः ‘ईशान भैया, हाजीपुर से हूं, मेरा बर्थडे है’ कहने पर फैन के पास जा पहुंचे

फैंस को ऑटोग्राफ देते ईशान किशन (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है. दोनों टीमें बुधवार को रांची पहुंचीं और एयरपोर्ट से सीधे रेडिसन ब्लू होटल पहुंचीं. इसी दौरान होटल के बाहर क्रिकेट प्रेमियों के बीच ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कुछ देर के लिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के एक फैन ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा- “ईशान भैया, मैं भी हाजीपुर से हूं, एक बार तो सुनिए” फैन की आवाज ईशान किशन तक पहुंची तो वह खुद को रोक नहीं पाए और प्रोटोकॉल के बीच सीधे फैन के पास पहुंच गए. ईशान ने फैन को ऑटोग्राफ भी दिया.