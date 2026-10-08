रांची में ईशान किशन का दिखा फैन वाला अंदाजः ‘ईशान भैया, हाजीपुर से हूं, मेरा बर्थडे है’ कहने पर फैन के पास जा पहुंचे
रांची में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशान ने अपने फैंस से कुछ इस तरह से मिले. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 12:12 AM IST
रांचीः भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है. दोनों टीमें बुधवार को रांची पहुंचीं और एयरपोर्ट से सीधे रेडिसन ब्लू होटल पहुंचीं. इसी दौरान होटल के बाहर क्रिकेट प्रेमियों के बीच ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कुछ देर के लिए सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के एक फैन ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा- “ईशान भैया, मैं भी हाजीपुर से हूं, एक बार तो सुनिए” फैन की आवाज ईशान किशन तक पहुंची तो वह खुद को रोक नहीं पाए और प्रोटोकॉल के बीच सीधे फैन के पास पहुंच गए. ईशान ने फैन को ऑटोग्राफ भी दिया.
ईशान किशन को अपने सामने देखकर वहां मौजूद क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा था. फैंस लगातार अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे. ईशान के इस अंदाज ने वहां मौजूद प्रशंसकों का दिल जीत लिया.
हालांकि, भीड़ बढ़ने लगी तो मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी ने ईशान किशन से कहा कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, कृपया आप अंदर चले जाएं. इसके बाद ईशान वहां से होटल के अंदर चले गए लेकिन कुछ ही पलों का यह वाकया वहां मौजूद फैंस के लिए यादगार बन गया.
रांची में 9 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले से पहले ही क्रिकेट का जुनून देखने को मिल रहा है. इससे पहले लखनऊ में खेले गए पहले टी-20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है. अब 8 अक्टूबर को दोनों टीमों का JSCA स्टेडियम में अभ्यास सत्र होगा और 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे दोनों टीमें दूसरे टी-20 में आमने-सामने होंगी.
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