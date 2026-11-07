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भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, कहा- यादों को कभी अलविदा नहीं कह सकता

मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ( CAB मीडिया )

कोलकाता: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को इस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की. मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी.

36 वर्षीय शमी ने एक वीडियो पोस्ट करके अपने संन्यास की घोषणा की. बता दें, महाराष्ट्र के खिलाफ बंगाल के लिए एक मैच खत्म होने के ठीक 24 घंटे से कुछ अधिक समय बाद, उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. हालांकि, वह पूरी तरह से खेल से संन्यास नहीं ले रहे हैं, शमी ने स्पष्ट किया कि वह 50 ओवर के क्रिकेट और T20 मैच खेलना जारी रखेंगे.