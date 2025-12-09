ETV Bharat / sports

'आपकी बेटी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है', झोपड़ी से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर

Indian blind Cricketer Simu Das: भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास' की प्रेरणादायक स्टोरी.

भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास'
भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 5:34 PM IST

नागांव (असम): हर शाम, दूसरों के घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने के बाद, मंजू दास अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी में उदास और मायूस होकर लौटती हैं, जो किसी और की जमीन पर बनी उनकी एकमात्र पनाहगाह है, लेकिन 23 नवंबर की शाम बाकी शामों से अलग थी. जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचीं, लड़कों का एक ग्रुप उनकी तरफ दौड़ा और उन्हें अपने पास खींचने लगा.

उन्होंने जोश में चिल्लाते हुए कहा, 'आंटी, आपको हमें पार्टी देनी होगी,' लेकिन मंजू दास हैरान होकर चलती रहीं, तभी किसी ने कहा, ' आंटी, आपकी बेटी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है.' तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. ये आंसू सालों के वर्षों संघर्ष, अकेलेपन और बलिदान का बोझ लिए हुए थे. उनकी बेटी सिमू दास, जो बिना रोशनी और बिना पिता के प्यार के पैदा हुई थी, भारत को वर्ल्ड टाइटल दिलाया था. इस तरह से नागांव के कचारी गांव की शान, सिमु दास का जश्न शुरू हुआ, जिन्होंने श्रीलंका में हुए महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया.

सिमु दास, झोपड़ी से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर
सिमु दास, झोपड़ी से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर (ETV bharat)

झोपड़ी से वर्ल्ड चैंपियन तक का सफर
सिमू एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई थी जहां वह देख नहीं सकती थी. उसका घर किराए की जमीन पर बनी एक टूटी-फूटी मिट्टी की झोपड़ी है और परिवार में एक मां, जो दिन-रात मेहनत करती थी और एक भाई जो दिव्यांग हैं. जबकि पिता सिमू के पैदा होने से पहले ही दुनिया से चले गेए.

इस वजह से बचपन से ही सिमू को कभी पिता का प्यार नहीं मिला, न ही किसी ने उसे बेटी कहकर पुकारा. मां ने ही दोनों भूमिकाए निभाईं, दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और खाना बनाकर जो भी कमाती थी, उसे अकेले ही दोनों बच्चों को पाला. इन मुश्किलों के बावजूद, आज मंजू की बेटी पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है.

भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास' की प्रेरणादायक स्टोरी.
भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास' की प्रेरणादायक स्टोरी. (Etv Bharat)

सिमू की शुरुआती जिंदगी
11 फरवरी 2001 को जन्मी सिमु की शुरुआती जिंदगी एक ऐसे फैसले से बनी, जो उसकी मां ने भारी मन से लिया था. काठियाटोली के एक टीचर की सलाह पर, मंजू ने अपनी छोटी बेटी सिमू को पढ़ने के लिए घर से दूर भेज दिया, यह मानते हुए कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है.

गुवाहाटी में, सिमु ने सतगांव के ज्योति निकेतन ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की, बाद में वह मोंटफोर्ट स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड में चली गई, जहां उसे एक सिस्टर से गाइडेंस और सपोर्ट मिला. उसने दिल्ली के सत्यवती कॉलेज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड से ग्रेजुएशन पूरा किया और अभी पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रही है.

आपकी बेटी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है
आपकी बेटी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है (Etv Bharat)

ब्लाइंड स्कूल से वर्ल्ड क्रिकेट तक
मंजू की कुर्बानियों का अब जबरदस्त नतीजा मिला है. सिमू का क्रिकेट का सफर 2022 में ही शुरू हुआ था. तीन साल के अंदर ही वह दुनिया के मंच पर पहुंच गई. ईटीवी भारत से बात करते हुए सिमु ने अपनी मुश्किलों और जीत के बारे में बताया, 'मैंने 2022 में क्रिकेट खेलना शुरू किया, और तीन साल के अंदर मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया. असम लौटने के बाद मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है, उससे मैं बहुत खुश हूं'

इस वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत को रिप्रेजेंट किया था, जहां उन्होंने टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में मदद की थी. इस साल, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल को हराकर इतिहास रचा, जिसमें सिमु ने अहम भूमिका निभाई.

भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास'
भारत की ब्लाइंड क्रिकेटर 'सिमु दास' (Etv Bharat)

सिमू के सपने
अपनी कामयाबियों के बावजूद, सिमू के सपने ज्यादा बड़े नेहीं हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे बड़े घर की चाहत नहीं है. मुझे बस रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए. मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिली और मैंने नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की. अगर मुझे नौकरी मिल भी जाती है, तो भी मैं कभी स्पोर्ट्स नहीं छोड़ूंगी.' सिमु के सपने अब सच हो गए हैं, क्योंकि उनकी कामयाबियों को देखते हुए असम सरकार ने न सिर्फ उन्हें 10 लाख का इनाम दिया, बल्कि इस टैलेंटेड क्रिकेटर को सरकारी नौकरी भी दी.

सिमू की मां मंजू का दर्द
उनकी मां, मंजू आज भी अपनी मुश्किलों को याद करके रो पड़ती हैं. वह कहती हैं, 'सिमू मेरे पेट में सात महीने की थी जब उसके पिता हमें छोड़कर चले गए. मैंने दोनों बच्चों को मां और पिता दोनों का प्यार देकर पाला. मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे गुवाहाटी भेजा. अगर मैं ऐसा नहीं करती, तो आज वह मेरे साथ बर्तन धो रही होती.'

उन्हें वह पल आज भी याद है जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बारे में सुना. उस पल के बारे में कहा, 'मैं काम से घर आ रही थी जब लड़कों ने मुझे बताया कि आंटी आपकी बेटी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है. उस समये मुझे जो खुशी हुई, मैं उसे बता नहीं सकती. मैंने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये सब उसका फल है.'

कचारी गांव, जो कभी शांत और आम सा था, अब गर्व से चमक रहा है. गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने सिमू में बचपन से ही एक चमक देखी थी. आज, वह सिर्फ नागांव का गर्व नहीं है. बल्कि वह असम की बेटी, भारत की चैंपियन और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. अब हर कोई उसका नाम जानता है - सिमु दास - टूटी हुई झोपड़ी की वह लड़की जो वर्ल्ड कप घर लाई.

