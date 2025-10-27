ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज हुई बाहर, फाइनल की राह मुश्किल

स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गईं हैं. ये भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका है. प्रतिका टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरी बल्लेबाज थीं. उन्होंने 7 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी हासिल किया. प्रतिका रावल वर्ल्ड कप से हुईं बाहर - रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है और लीग स्टेज में भारत को धूल भी चटा चुकी है. उसके खिलाफ मैच से पहले भारत को प्रतिका के रूप में बड़ा झटका लगा है. अब टीम की ताकत काफी हद तक कमजोर हो गई है क्योंकि प्रतिका टॉप ऑर्डर में टीम को बेहतरीन स्टार्ट देने के लिए जानी जाती थीं. अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं.