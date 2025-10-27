वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज हुई बाहर, फाइनल की राह मुश्किल
Women's World Cup: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है. टीम की सलामी बल्लेबाज टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.
Published : October 27, 2025 at 5:31 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोट के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गईं हैं. ये भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका है. प्रतिका टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरी बल्लेबाज थीं. उन्होंने 7 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए हैं और 1 विकेट भी हासिल किया.
प्रतिका रावल वर्ल्ड कप से हुईं बाहर - रिपोर्ट
ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है और लीग स्टेज में भारत को धूल भी चटा चुकी है. उसके खिलाफ मैच से पहले भारत को प्रतिका के रूप में बड़ा झटका लगा है. अब टीम की ताकत काफी हद तक कमजोर हो गई है क्योंकि प्रतिका टॉप ऑर्डर में टीम को बेहतरीन स्टार्ट देने के लिए जानी जाती थीं. अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हैं.
Pratika Rawal ruled out of the Women’s World Cup. pic.twitter.com/Rbe0DqOfwX— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 27, 2025
प्रतिका की जगह टीम में कौन होगा शामिल?
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो, प्रतिका रावल चोटिल होकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बाहर हो गई हैं. तो वहीं आईएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, अब भारतीय टीम मैनेजमेंट चोट के बदले किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की मांग करेगा और आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इसकी मंजूरी लेगा. रिजर्व खिलाड़ियों की बात करें तो, तेजल हसबनीस एकमात्र स्पेशलिस्ट बैटर हैं, जबकि शेफाली वर्मा, जो उस लिस्ट में नहीं हैं, वह भी एक बाहरी विकल्प हो सकती हैं.
🚨Pratika Rawal has been ruled out of the ICC Women's World Cup after suffering an injury in the last league game against Bangladesh #ICCWomensWorldCup2025 #IndianCricket pic.twitter.com/FTA6dchh47— Cricbuzz (@cricbuzz) October 27, 2025
कैसे लगी प्रतिका रावल को चोट
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच में बाउंड्री रोप के पास बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर में फील्डिंग करते समय प्रतिका रावल फिसल गईं और अजीब तरह से गिर गईं. उनका टखना बुरी तरह मुड़ गया. दर्द से कराहते हुए उन्हें टीम के सपोर्ट स्टाफ ने मैदान से बाहर ले जाने में मदद की. इस मैच के बाद उनका स्कैन किया गया और उनकी चोट गंभीर पाई गई.
🚨 BAD NEWS FOR TEAM INDIA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025
- Pratika Rawal ruled out of this Women's World Cup 2025 due to injury. (Cricbuzz). pic.twitter.com/ZFQfPPGctD