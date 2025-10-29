ETV Bharat / sports

500 इंटरनेशनल मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

500 international matches: रोहित शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें और वर्ल्ड के 11वें खिलाड़ी हैं.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
500 international matches: भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन जब बात छक्के मारने वाले बल्लेबाजों की आती है तो फिर हिटमैन रोहित शर्मा का कोई जवाब नहीं है. हाल ही में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की हुई वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज वापसी की और अपने अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या 500 तक पहुंचा दी.

इसके साथ वो 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें और वर्ल्ड के 11वें खिलाड़ी बन गए. रोहित ने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था और तबसे वो 67 टेस्ट, 276 वनडे और 159 टी20 मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने कुल 664 मैच खेले हैं. इसके बाद विराट कोहली (550), एमएस धोनी (538) और राहुल द्रविड़ (509) का नंबर आता है. कोहली रोहित केवल वनडे मैचों में ही सक्रिय हैं.

इसके अलावा रोहित शर्मा ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा. वो अब 500 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले भारतीय खिलाड़ी है. उनके नाम अब तक कुल 637 छक्के हैं जो की लिस्ट में दूसरे नंबर पर एमएस धोनी से 295 छक्के ज्यादा है.

500 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय बल्लेबाजों के छक्के

  • रोहित शर्मा - 637 छक्के
  • महेंद्र सिंह धोनी - 342 छक्के
  • विराट कोहली - 279 छक्के
  • सचिन तेंदुलकर - 198 छक्के
  • राहुल द्रविड़ - 64 छक्के

इन आंकड़ों से साफ है कि रोहित शर्मा छक्कों के मामले में बाकी सभी भारतीय बल्लेबाजों से कोसों आगे हैं. जो यह दिखाता है कि हिटमैन किस स्तर पर छक्के लगाने की कला में महारथ रखते हैं. रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई बार यह साबित किया है कि जब भी उनका बैट चलता है, तो गेंद अक्सर सीमारेखा के पार ही नजर आती है. उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और स्ट्रोक की ताकत उन्हें आज के दौर का सबसे खतरनाक ओपनर बनाती है.

