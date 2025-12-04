ETV Bharat / sports

प्रेमानंद महाराज और पत्नी अनुष्का से मिली विराट को अपार शक्ति... कोच राजकुमार शर्मा बोले- सभी फॉर्मेट में वापस आना चाहिए

राजकुमार शर्मा ने कहा, विराट कोहली में रन बनाने की भूख है. कोचिंग सेंटर में कोई भी विराट को आउट नहीं कर पता था.

विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा.
विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 4, 2025 at 10:17 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 10:42 PM IST

लखनऊ : 'भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है. जबकि पत्नी अनुष्का शर्मा मोटिवेशन मिला है. जिससे विराट में अपार बदलाव आया है, उनको ताकत मिली है. उनको संन्यास से वापस आना चाहिए और भारतीय टीम के सभी फॉर्मेट में बने रहना चाहिए.'

यह बात ईटीवी भारत से बातचीत में विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने कही. राजकुमार शर्मा का लखनऊ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से सप्रू मार्केट बैंक्विट हॉल में सम्मान किया गया. इस दौरान लखनऊ के कई मशहूर क्रिकेटर और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं.

विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने ईटीवी भारत से की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

राजकुमार शर्मा ने कहा, उन्हें आज भी वह दिन याद है जब 1998 में अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया. पहले ही बैच में 250 बच्चों को रखा था. उनमें से एक विराट कोहली भी थे. विराट कोहली के साथ उनके पिता और उनके बड़े भाई भी आए थे और मुझे यह नजर आया था कि इस बच्चे में रन बनाने की भूख है.

विराट कोहली को हमने 10 साल की उम्र वाले बच्चों के ग्रुप में रखा था, मगर वह आउट ही नहीं होता था. उसने मुझे खुद कहा कि सर यह लोग मुझे आउट नहीं कर पाएंगे आप मुझे बड़े बच्चों के ग्रुप में डाल दीजिए. इसके बाद विराट को अंडर 15 के ग्रुप में डाल दिया. वहां भी उसका आउट होना मुश्किल हो रहा था.

राजकुमार शर्मा ने कहा, 2007 में अंदर-19 टीम का कप्तान बनकर विराट मलेशिया गए और मैं भी वहां मौजूद था. टीम चैंपियन बनी, मेरे लिए वह अद्भुत क्षण था. उन्होंने कहा, विराट पहले से ही आध्यात्म से जुड़े थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद उसके अंदर की चेतना और बढ़ गई है.

राजकुमार शर्मा ने कहा, मैं उन चुनिंदा लोगों में था जिन्हें विराट कोहली ने अपनी शादी में इटली बुलाया था. अनुष्का घर और विराट कोहली को संभालने में सकारात्मक योगदान देती हैं. उनके जीवन में आने के बाद विराट की ताकत और बढ़ गई है.

टेस्ट और T 20 से संन्यास लेने के सवाल पर राजकुमार शर्मा ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि उन्हें सभी फॉर्मेट में खेलते रहना चाहिए. पूरे देश की भी यही इच्छा है कि विराट कोहली टीम के साथ बने रहें.

