प्रेमानंद महाराज और पत्नी अनुष्का से मिली विराट को अपार शक्ति... कोच राजकुमार शर्मा बोले- सभी फॉर्मेट में वापस आना चाहिए

विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : 'भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक प्रेरणा मिली है. जबकि पत्नी अनुष्का शर्मा मोटिवेशन मिला है. जिससे विराट में अपार बदलाव आया है, उनको ताकत मिली है. उनको संन्यास से वापस आना चाहिए और भारतीय टीम के सभी फॉर्मेट में बने रहना चाहिए.' यह बात ईटीवी भारत से बातचीत में विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने कही. राजकुमार शर्मा का लखनऊ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से सप्रू मार्केट बैंक्विट हॉल में सम्मान किया गया. इस दौरान लखनऊ के कई मशहूर क्रिकेटर और क्रिकेट से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने ईटीवी भारत से की बात. (Video Credit; ETV Bharat) राजकुमार शर्मा ने कहा, उन्हें आज भी वह दिन याद है जब 1998 में अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया. पहले ही बैच में 250 बच्चों को रखा था. उनमें से एक विराट कोहली भी थे. विराट कोहली के साथ उनके पिता और उनके बड़े भाई भी आए थे और मुझे यह नजर आया था कि इस बच्चे में रन बनाने की भूख है.