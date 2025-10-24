ETV Bharat / sports

झारखंड की श्रेया कुमारी ने चीन में रचा इतिहास, वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में हासिल किया तीसरा स्थान

श्रेया कुमारी ने बताया कि यह प्रतियोगिता बेहद चुनौतीपूर्ण था. चीन के खिलाड़ी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और अंत तक अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा. तीसरा पोजीशन हासिल करना मेरे लिए गर्व की बात है. श्रेया की यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह बेहद साधारण परिवार से आती हैं. उनके पिता सुखदेव उरांव एक किसान हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से बेटी के सपनों को साकार कर रहे हैं.

रांची : भारत की प्रतिभाशाली खिलाड़ी श्रेया कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. दरअसल चीन में 14 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 10वीं वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में श्रेया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. इस प्रतियोगिता में कई देशों के दिग्गज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था लेकिन श्रेया ने अपने बेहतरीन कौशल और लगन के दम पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

श्रेया बताती हैं कि उनके पिता ने हर मुश्किल परिस्थितियों में उनका साथ दिया है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. उन्होंने कहा, मेरे पिता एक किसान हैं. उन्होंने बहुत संघर्ष किया है ताकि मैं इस मुकाम तक पहुंच सकूं, आज जो कुछ भी हूं, उनकी मेहनत और विश्वास की वजह से हूं. श्रेया ने आगे बताया कि भारत में वुशु जैसे खेलों के लिए अब भी सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन धीरे-धीरे लोगों की रुचि बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग और सपोर्ट मिले, तो भारत इस खेल में भी कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीत सकता है.

10वीं वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी श्रेया कुमारी (Etv bharat)

श्रेया की उपलब्धि पर गांव और परिवार में खुशी

उन्होंने अपने कोच, परिवार और दोस्तों का भी आभार जताया, जिन्होंने हर पल उनका हौसला बढ़ाया. श्रेया का कहना है कि उनका अगला लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है और इसके लिए वह और मेहनत कर रही हैं. श्रेया की इस उपलब्धि से न केवल उनके गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है बल्कि पूरे राज्य को उन पर गर्व है. वुशु खेल में यह सफलता आने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी. श्रेया कुमारी ने साबित कर दिया कि अगर लगन और मेहनत हो तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते.

ये भी पढ़ें- SAAF 2025 के भव्य आगाज के लिए तैयार रांची, मंत्री ने कहा- ऐतिहासिक होगा आयोजन

SAAF 2025: नेपाल की टीम पहुंची रांची, अन्य देश की टीमें कर रही हैं लगातार प्रैक्टिस

रांची में चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी, खिलाड़ियों ने की भारत की तारीफ