भारतीय सेना ने एशिनय गेम्स मेडलिस्ट को किया सम्मानित, सेना प्रमुख ने 'मिशन ओलंपिक विंग' पर दिया बड़ा बयान
भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स 2026 में कुल 20 मेडल जीते, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हैं.
Published : October 12, 2026 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय सेना ने सोमवार को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एशिनय गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया. बता दें कि सेना के खिलाड़ियों ने इस बार एशियन गेम्स में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया. जिसमें उन्होंने कुल 20 मेडल जीते, जिनमें 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.
इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सेना के मिशन ओलंपिक विंग की प्रशंसा की और कहा कि इस विंग के द्वारा तैयार किए गेए खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि वे लॉस एंजिलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं.
जनरल धीरज ने कहा, 'मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सेना का सवाल है तो हमने मिशन ओलंपिक विंग के जरिए देश भर में कई खेल केंद्र सक्रिय रूप से स्थापित किए हैं. हमारे पास खेलों में लड़कों और लड़कियों की टीमें हैं. हम प्रत्येक प्रमुख चैंपियनशिप के लिए नए खिलाड़ी तैयार करेंगे और उन्हें देश के लिए खेलने के अवसर प्रदान करेंगे.'
ओलंपिक 2028 में कई मेडल आएंगे
सेनाध्यक्ष ने ये भी कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि आगामी ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों में से कई पोडियम पर जगह बनाएंगे तथा 2028 के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में हमारे देश के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतेंगे. इसलिए हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है कि हम इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहें क्योंकि हर बार जीतना संभव नहीं होता. मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रतियोगिता में केवल भाग लेना ही काफी है. भाग लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग लेने के साथ-साथ पदक जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.'
मिशन ओलंपिक विंग का मकसद
बता दें कि भारतीय सेना ने मिशन ओलंपिक विंग की स्थापना 2001 में की. जिसमें पांच केंद्र रोइंग नोड, निशानेबाजी नोड, घुड़सवारी नोड, सेलिंग नोड और सेना खेल संस्थान (ASI) हैं. जिसका मकसद ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना जो स्पोर्ट्स में भारत का नाम रोशन कर सकें.
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय सेना के खिलाड़ी
हाल ही में जापान के नागोया शहर में खत्म हुए एशियन गेम्स 2026 में भारतीय दल के 501 खिलाड़ियों में से सेना के 62 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं. उन्होंने 15 मुकाबलों में भाग लिया था. इन सेना खिलाड़ियों ने कुल 20 मेडल अपने नाम किए. जो कि भारत के कुल 85 मेडल में 23.52 प्रतिशत और गोल्ड मेडल में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान है. भारत ने एशियन गेम्स 2026 में कुल 85 मेडल जीते थे, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.
JAI SE VIJAY - VIJAY SE VIJETA From the battlefield to the sports field, Indian Army Yodhas continue to make the nation proud. #GeneralDhirajSeth, #COAS and all ranks of the #IndianArmy congratulate the Army Athletes on their outstanding performance at the 20th Asian Games, Aichi-Nagoya 2026, winning 20 medals and bringing glory to the Tricolour. 🥇- 6 🥈- 8 🥉- 6 Indian Army-Forging Champions 🇮🇳 #MissionMedal #MOW #MissionOlympicsWing @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @IA_SportsAdvntr @YASMinistry @Media_SAI— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 5, 2026
सेना के कुछ प्रमुख मेडल विजेता
- नीरू ढांडा : ट्रैप शूटिंग में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर
- गुलवीर सिंह: रेस में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल
- कमलजीत: शूटिंग मिक्स्ड टीम में गोल्ड
- सावन बरवाल: मैराथन में सिल्वर मेडल
- धीरज बोम्मदेवरा: रिकर्व तीरंदाजी टीम गोल्ड
- सलमान खान: रोइंग में सिल्वर
- कबड्डी टीम: देवांक, राहुल और अंकित ने गोल्ड