भारत के पहले ओलंपिक तीरंदाजी टीम के सदस्य 'श्याम लाल मीणा' का निधन
श्याम लाल मीणा 1988 के सियोल ओलंपिक में भारत की पहली ओलंपिक तीरंदाजी टीम के सदस्य थे.
Published : May 26, 2026 at 8:23 PM IST
Shyam Lal Meena passes away: भारतीय तीरंदाजी के अगुआ श्याम लाल मीणा का लंबी बीमारी के बाद 61 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने रविवार (24 मई) रात अस्पताल में अंतिम सांस ली. श्याम लाल मीणा पिछले कुछ सालों से लिवर से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनके निधन से भारतीय तीरंदाजी के इतिहास का एक अहम अध्याय समाप्त हो गया है.
भारतीय तीरंदाजी संघ ने पूर्व तीरंदाज की तस्वीर के साथ पोस्ट करके लिखा, '1988 के सियोल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता स्वर्गीय श्याम लाल मीणा को श्रद्धांजलि. भारतीय तीरंदाजी में उनके योगदान और विरासत को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा.'
Remembering Olympian and Arjuna Awardee Late Shri Shyam Lal Meena with profound respect. 🇮🇳🏹— SAI Media (@Media_SAI) May 26, 2026
A legendary archer from Rajasthan, he proudly represented India at the 1988 Seoul Olympics, World Championships, and numerous international events, leaving an indelible mark on Indian… pic.twitter.com/SCtB21sQpz
1987 में कांस्य पदक जीता
4 मार्च, 1965 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के केवडिया गांव में जन्मे मीणा ने बेहद साधारण पृष्ठभूमि से उठकर विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने लिम्बा राम और रजत हलदर के साथ भारतीय पुरुष रिकर्व टीम का हिस्सा थे, जिसने 1987 में कोलकाता में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था.
1988 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई
इस पदक को भारतीय तीरंदाजी की पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता माना जाता है, और इसी के दम पर टीम ने 1988 के सियोल ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था, जो ओलंपिक तीरंदाजी में देश की पहली भागीदारी थी. भारतीय खेलों में उनके योगदान को देखते हुए, मीणा को 1989 में 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया.
Remembering Olympian and Arjuna Awardee Late Shri Shyam Lal Meena, who represented India at the 1988 Seoul Olympics.— ARCHERY ASSOCIATION OF INDIA (@india_archery) May 25, 2026
His legacy in Indian archery will always be honoured. 🙏#IndianArchery #ArcheryIndia #ShyamLalMeena #Olympian #ArjunaAwardee pic.twitter.com/ir31nbKboR
तीरंदाजी कोच के तौर किया काम
अपने प्रतिस्पर्धी करियर के बाद भी, मीणा बांसवाड़ा के जिला खेल प्रशिक्षण केंद्र में तीरंदाजी कोच के तौर पर इस खेल से गहराई से जुड़े रहे. उन्होंने रिटायरमेंट के बाद के अपने साल युवा तीरंदाजों को प्रशिक्षित करने और राजस्थान में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को विकसित करने में समर्पित कर दिए.
राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय तीरंदाजी के संस्थापकों में से एक बनने तक का उनका सफर, आज भी एथलीटों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है.