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रांची से इंदौर रवाना हुए भारत-वेस्टइंडीज के खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर फैंस की उमड़ी भीड़, धोनी के शहर में कैरेबियाई खिलाड़ियों का दिखा जलवा

रांची: भारत और वेस्टइंडीज की टीमें रांची में 9 अक्टूबर को हुए रोमांचक मुकाबले के बाद शनिवार को इंदौर के लिए रवाना हो गईं. दोनों टीमों के खिलाड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष बसों से रांची एयरपोर्ट पहुंचे. यहां पहले से ही बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए मौजूद थे.

मैच के बाद रांची एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखने लायक था. बड़ी संख्या में प्रशंसक भारतीय और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को देखने और उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस काफी उत्सुक नजर आए. भारतीय खिलाड़ियों के बस से उतरते ही खेल प्रेमियों ने एक-एक का नाम लेकर पुकारना शुरू कर दिया. इस दौरान ईशान किशन ने सिर हिलाकर खेल प्रेमियों का अभिवादन स्वीकार किया.

एयरपोर्ट पर खिलाड़ी (Etv Bharat)

रांची में 249 रन बनाकर भी हारी टीम इंडिया

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टी-20 मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. बड़े स्कोर के बाद भारतीय प्रशंसकों को टीम इंडिया की जीत की उम्मीद थी, लेकिन कैरेबियन बल्लेबाजों ने मुकाबले का पूरा रुख ही बदल दिया.

एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ी (Etv Bharat)

250 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. कैरेबियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया और महज 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस तरह रांची में चौकों-छक्कों की बरसात के बीच टीम इंडिया को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा.