Durand Cup 2026: भारतीय वायुसेना एफटी ने डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से हराया, नाओरेम सोमनंदा चमके
डूरंड कप के ग्रुप-सी मुकाबले में भारतीय वायुसेना एफटी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से हराया.
Published : July 30, 2026 at 9:45 AM IST
रांची: 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप 2026 के ग्रुप-सी मुकाबले में भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम (इंडियन एयर फोर्स एफटी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से शिकस्त दी. बुधवार को मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय वायुसेना ने शुरुआत से ही खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और पूरे मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन महत्वपूर्ण अंक अपने नाम किए.
25वें मिनट में भारतीय टीम को मिली बढ़त
डिफेंडर्स एफसी की टीम ने अंतिम क्षणों में वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन वह हार टालने में सफल नहीं हो सकी. मैच की शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना टीम आक्रामक अंदाज में नजर आई. टीम ने लगातार विपक्षी गोलपोस्ट पर दबाव बनाया और डिफेंडर्स एफसी को अपने ही हाफ में खेलने पर मजबूर कर दिया.
शुरुआती कुछ प्रयास गोल में तब्दील नहीं हो सके, लेकिन 25वें मिनट में भारतीय टीम को बढ़त मिल गई. डिफेंडर्स एफसी के खिलाड़ी सम्पत कुमारा की रक्षात्मक गलती का फायदा उठाते हुए नाओरेम सोमनंदा सिंह ने गेंद पर कब्जा जमाया और बॉक्स के बाहर से शानदार दाएं पैर का शॉट लगाकर गेंद को सीधे गोलपोस्ट में पहुंचा दिया.
एक गलती से डिफेंडर्स एफसी को मिली हार
इस टूर्नामेंट में उनका यह तीसरा गोल रहा. पहले हाफ में डिफेंडर्स एफसी पूरी तरह दबाव में रही. टीम काउंटर अटैक की कोशिश करती रही, लेकिन भारतीय वायुसेना की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने एक भी प्रभावी हमला नहीं कर सकी. पहले हाफ की समाप्ति तक भारतीय टीम 1-0 की बढ़त के साथ पूरी तरह नियंत्रण में रही.
दूसरे हाफ में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी आक्रामक रणनीति जारी रखी. लगातार हमलों का फायदा उसे 68वें मिनट में मिला, जब बाएं छोर से आए एक खतरनाक क्रॉस को क्लियर करने के प्रयास में डिफेंडर्स एफसी के डिफेंडर के.डी.एस. संकल्पा ने अनजाने में गेंद अपने ही गोल में डाल दी. इस आत्मघाती गोल के साथ भारतीय टीम की बढ़त 2-0 हो गई. हालांकि, दो मिनट बाद ही डिफेंडर्स एफसी ने शानदार जवाब दिया.
डिफेंडर्स एफसी केवल तीन शॉट ही लगा सकी
एन.एम. अफलाल ने तेज काउंटर अटैक के दौरान लंबी गेंद पर कब्जा जमाया और बेहतरीन फिनिश करते हुए टीम के लिए पहला गोल दाग दिया. इसके बाद मुकाबला रोमांचक हो गया और श्रीलंकाई टीम ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए. मैच के अंतिम चरण में भारतीय वायुसेना को तीसरा गोल करने का भी सुनहरा मौका मिला, लेकिन नाओरेम सोमनंदा सिंह का जोरदार शॉट क्रॉसबार से टकराकर बाहर निकल गया. इसके बावजूद भारतीय टीम ने संयम बनाए रखा और डिफेंडर्स एफसी को कोई और मौका नहीं दिया.
आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय वायुसेना का पूरे मैच में दबदबा साफ दिखाई दिया. टीम ने 66 प्रतिशत समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा और कुल 20 शॉट लगाए, जबकि डिफेंडर्स एफसी केवल तीन शॉट ही लगा सकी. बेहतर आक्रमण, मजबूत रक्षा और संतुलित खेल के दम पर भारतीय वायुसेना एफटी ने 2-1 की महत्वपूर्ण जीत दर्ज कर डूरंड कप अभियान को मजबूती दी, जबकि डिफेंडर्स एफसी को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा.
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