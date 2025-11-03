ETV Bharat / sports

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

विश्व कप जीतने के बाद शेफाली वर्मा के घर पर दिवाली जैसा माहौल है. बम-पटाखे फोड़कर और नाच-गा कर मनाया जा रहा जश्न.

शेफाली वर्मा के घर पर जोरदार जश्न
शेफाली वर्मा के घर पर जोरदार जश्न
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 11:25 AM IST

रोहतक: 52 साल बाद आखिर भारतीय महिला टीम ने विश्व कप जीत लिया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रन का लक्ष्य रखा था और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य को पार करने में नाकाम रही. इस मैच में हरियाणा की छोरी शेफाली वर्मा ने लठ गाड़ दिया. शेफाली ने मैच की शानदार 87 रनों की पारी खेली और अपनी टीम के लिए 2 विकेट चटकाए. इसलिए शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया.

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल: इस मैच के दौरान शेफाली वर्मा की एकेडमी व उनके घर में जश्न भरा माहौल था. देश के साथ-साथ पूरा परिवार और गांव झूम रहा था. परिजन काफी खुश हैं. घर पर एकदम दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है. अकादमी में पूरा परिवार व शेफाली के परिजन एक साथ महिला क्रिकेट मैच देखने के लिए इकट्ठा हुए. टीवी में मैच देखना था. लेकिन मैच शुरू होने के बाद टीवी चला ही नहीं तो फोन में ही मैच का पूरा आनंद लिया. इस दौरान सभी लोग काफी खुश नजर आए. बेटी की इस जीत से पूरा परिवार गदगद है.

नाच-गाकर मनाई खुशियां: मैच के दौरान सभी तालियां बजा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे. लेकिन शेफाली के पिता संजीव वर्मा बेटी की बैटिंग के दौरान कुर्सी पर ही बैठे नजर आए. इस दौरान वे दोनों हाथ जोड़कर बस भगवान का नाम लेते रहे और अपनी बेटी की जीत के लिए प्रार्थना करते रहे. जैसे ही भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की तो सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बम-पटाखे फोड़कर खुशी से नाच-गा कर खुशियां मनाई गई. शेफाली के घर में फिर से दिवाली मनाई गई. शेफाली के दादा भी खुशी से झूम उठे. पूरे परिवार और देश को अपनी बेटियों पर गर्व महसूस हो रहा था.

शेफाली वर्मा के घर पर जोरदार जश्न (Etv Bharat)

शेफाली के माता-पिता ने बीसीसीआई का जताया आभार: भारतीय टीम की जीत के बाद शेफाली के माता-पिता ने कहा कि "अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है और उनकी बेटी ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत का परिणाम पूरा देश देख रहा है. वह पूरी टीम तथा देशवासियों को इस विश्वकप की जीत के लिए बधाई देते हैं". इस दौरान शेफाली के माता-पिता ने भगवान का धन्यवाद किया और बीसीसीआई और चयनकर्ताओं का भी आभार जताया.

