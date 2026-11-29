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सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, भोपाल में चौथी बार बनी एशियन चैंपियन

चैंपियनशिप जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ( सौ. हॉकी इंडिया )

रांची: भारतीय महिला हॉकी के लिए 2026 उपलब्धियों और ऐतिहासिक सफलताओं का साल बन गया है. झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए एक के बाद एक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इसी शानदार सफर का यादगार समापन भोपाल में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के खिताब के साथ हुआ. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया.

आक्रामक खेल और मजबूत रक्षापंक्ति के दम पर जीती टीम