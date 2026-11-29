सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, भोपाल में चौथी बार बनी एशियन चैंपियन
मध्य प्रदेश में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने चीन को हराकर शानदार जीत दर्ज की. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 1:33 PM IST
रांची: भारतीय महिला हॉकी के लिए 2026 उपलब्धियों और ऐतिहासिक सफलताओं का साल बन गया है. झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए एक के बाद एक कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इसी शानदार सफर का यादगार समापन भोपाल में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के खिताब के साथ हुआ. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया.
आक्रामक खेल और मजबूत रक्षापंक्ति के दम पर जीती टीम
19 से 28 नवंबर तक भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. फाइनल में चीन के खिलाफ खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल और मजबूत रक्षापंक्ति के दम पर जीत दर्ज की. इस खिताबी सफलता की खास बात यह भी रही कि भारतीय टीम की कप्तानी झारखंड की सलीमा टेटे के हाथों में थी. उनके नेतृत्व में टीम ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय महिला हॉकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है.
𝐅𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒! 🇮🇳🏆 The Indian Women’s Team lift the trophy and celebrate a historic triumph on the podium after a 3-1 victory over China, successfully defending their crown and becoming the most successful team in Asian Champions Trophy history with a record FOUR titles! 🙌🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
खेल में टीम का शानदार प्रदर्शन
इन उपलब्धियों के बीच महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर एक और बड़ी मुहर है. खासकर झारखंड के लिए यह गर्व का विषय है कि राज्य की बेटी सलीमा टेटे देश की टीम का नेतृत्व कर रही हैं और उनके साथ झारखंड की दो अन्य खिलाड़ी भी इस सफलता का हिस्सा बनी.
हॉकी झारखंड ने दी बधाई
भारतीय महिला हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक सफलता पर हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की यह उपलब्धि पूरे देश के लिए गर्व की बात है.
झारखंड के लिए विशेष गौरव का विषय
झारखंड के 3 खिलाड़ियों का टीम में शामिल होना और सलीमा टेटे का कप्तान के रूप में नेतृत्व करना राज्य के लिए विशेष गौरव का विषय है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन खिलाड़ियों की सफलता से झारखंड की नई पीढ़ी की लड़कियों को हॉकी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने भारतीय टीम की सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी सदस्यों और हॉकी इंडिया को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी.
झारखंड की बेटियों ने रची गौरवगाथा
भारतीय महिला हॉकी का यह साल केवल पदकों और खिताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया में भारतीय खिलाड़ियों की बढ़ती क्षमता, आत्मविश्वास और मजबूत पहचान को भी स्थापित किया है. झारखंड की बेटियों की भागीदारी ने इस गौरवगाथा में राज्य का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है.
ये भी पढ़ें- महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया, चीन से होगा खिताबी मुकाबला
झारखंड के सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की जीत की हैट्रिक, थाईलैंड को रौंदकर सेमीफाइनल में बनाई जगह