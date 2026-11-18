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भारत ने रिकॉर्ड 10वीं बार जीता सैफ चैंपियनशिप का खिताब, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया

भारत ने रिकॉर्ड 10वीं बार जीता सैफ चैंपियनशिप का खिताब ( IANS )

SAFF Championship 2026 Final: भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश के ढाका में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल (SAFF) चैंपियनशिप का रिकॉर्ड 10वीं बार चैंपियन बन गया. भारतीय फुटबॉल टीम ने रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से मात दी. इसके साथ ही दूसरे दर्जे की टीम उतारने के बावजूद भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम करने में सफल रहा.

पाकिस्तान ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में आलमगीर गाजी के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी. उसके बाद भारत ने दूसरे हाफ में दो गोल दागकर मुकाबले का पासा पलट दिया. पाकिस्तान को 59वें मिनट में रेड कार्ड की वजह से एक खिलाड़ी के बाहर होने के कारण 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा जिसका फायदा भारतीय टीम ने उठाया.

भारत की ओर से सुहैल अहमद भट ने 60वें मिनट में बराबरी का गोल दागा जबकि संदीप नंदी ने 88वें मिनट में गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित की. निर्धारित समय खत्म होने से दो मिनट पहले आए इस गोल ने भारत के लिए एक मुश्किल शाम को ऐतिहासिक शाम में बदल दिया.