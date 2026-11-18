भारत ने रिकॉर्ड 10वीं बार जीता सैफ चैंपियनशिप का खिताब, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया
SAFF Championship 2026: एक गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी की और लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया.
Published : November 18, 2026 at 9:40 AM IST
SAFF Championship 2026 Final: भारत ने मंगलवार को बांग्लादेश के ढाका में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल (SAFF) चैंपियनशिप का रिकॉर्ड 10वीं बार चैंपियन बन गया. भारतीय फुटबॉल टीम ने रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से मात दी. इसके साथ ही दूसरे दर्जे की टीम उतारने के बावजूद भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम करने में सफल रहा.
पाकिस्तान ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में आलमगीर गाजी के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी. उसके बाद भारत ने दूसरे हाफ में दो गोल दागकर मुकाबले का पासा पलट दिया. पाकिस्तान को 59वें मिनट में रेड कार्ड की वजह से एक खिलाड़ी के बाहर होने के कारण 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा जिसका फायदा भारतीय टीम ने उठाया.
Never count out the #BlueTigers. 🐯🐾 India are champions. 🇮🇳🏆 #INDPAK #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/BFZhQ82hh3— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
भारत की ओर से सुहैल अहमद भट ने 60वें मिनट में बराबरी का गोल दागा जबकि संदीप नंदी ने 88वें मिनट में गोल करके टीम की जीत सुनिश्चित की. निर्धारित समय खत्म होने से दो मिनट पहले आए इस गोल ने भारत के लिए एक मुश्किल शाम को ऐतिहासिक शाम में बदल दिया.
पाकिस्तान का टूटा दिल
पाकिस्तान के लिए, जो पहली बार SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में खेल रहा था, यह हार काफी दर्दनाक रही, क्योंकि मैच के पहले हाफ के ज्यादातर समय तक उन्होंने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी. पहले हाफ के शुरुआती 30 मिनट में पाकिस्तान का दबदबा रहा. उसने नौ शॉट लगाए जिनमें से दो निशाने पर रहे. इसके मुकाबले भारत केवल दो शॉट लगा सका और इनमें से कोई भी निशाने पर नहीं था.
Smiles, celebrations and the Tricolour flying high! 🇮🇳💙 #SAFFChampionship2026 #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/CORE9IeztV— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
खेल मंत्री ने दी बधाई
भारत के खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस सफलता पर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'हमारे 'ब्लू टाइगर्स' को 10वीं बार SAFF चैंपियनशिप का खिताब जीतने और लगातार तीन खिताबों की शानदार हैट्रिक पूरी करने पर बधाई.'
THE KINGS OF SOUTH ASIA, FOR THE 10TH TIME! 👑🇮🇳 The #BlueTigers have become the first nation to win three consecutive titles! 💙 #SAFFChampionship2026 #IndianFootball https://t.co/zlUQFOuq2E— Indian Football (@IndianFootball) November 17, 2026
भारत का सफर शानदार रहा
चैंपियनशिप में भारत का सफर शानदार रहा है. वो एक भी मैच नहीं हारा और अपने ग्रुप B में शीर्ष पर फिनिश किया. उन्होंने सेमीफाइनल में भूटान को 2-1 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था. जबकि पाकिस्तान भी उसी ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहा क्योंकि उसे भारत से हार झेलनी पड़ी थी. उन्होंने सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 1-0 से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.