ETV Bharat / sports

Indian Women Cricket Team : जयपुर वैक्स म्यूजियम में सजेगी कप्तान हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा

जयपुर वैक्स म्यूजियम में जल्द वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन वुमन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा नजर आएगी.

Jaipur Wax Museum
जयपुर वैक्स म्यूजियम में सजेगी हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा (Source : Jaipur Wax Museum)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में कप्तान हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा का अनावरण होगा. भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता का गर्व मोम में ढलेगा. जयपुर वैक्स म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट पर स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और हाल ही में विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी. यह प्रतिमा भारत के ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत को समर्पित होगी और इसका अनावरण 2026 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च पर किया जाएगा.

हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा न सिर्फ उनके क्रिकेटिंग योगदान का सम्मान होगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगी. हमारा उद्देश्य केवल सेलिब्रिटीज नहीं, बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को प्रदर्शित करना है. हरमनप्रीत कौर लाखों युवाओं के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास की मिसाल हैं. जयपुर वैक्स म्यूजियम में पहले से ही एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों की प्रतिमाएं मौजूद हैं. हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा के साथ अब दो विश्व कप विजेता कप्तान एक ही मंच पर होंगे, जो भारत की समृद्ध क्रिकेट विरासत को दर्शाएंगे.

पढ़ें : भारत ने तीसरी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप का खिताब, कपिल देव और धोनी के बाद हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

म्यूजियम पहले भी महिला प्रेरणाओं को सम्मानित कर चुका है, जिनमें कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, राजमाता गायत्री देवी और हाड़ी रानी जैसी विभूतियां शामिल हैं. हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की उपलब्धियों का गौरव बढ़ाएगी.

जयपुर वैक्स म्यूजियम में फिलहाल लगभग 45 वैक्स प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जिनमें रॉयल फैमिली के सदस्य, राष्ट्रीय नायक और प्रेरणादायक शख्सियतें शामिल हैं और हर मूर्ति प्रेरणादायक है. इनमें जयपुर राज परिवार के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, महारानी गायत्री देवी और हाल ही में स्थापित महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह जी की मूर्तियां रॉयल दरबार की शोभा बढ़ा रही हैं. इसके अलावा संग्रहालय का प्रसिद्ध शीश महल, 25 लाख कांच के टुकड़ों से सजा, अब एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा, जब महिला क्रिकेट की विश्व विजेता टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा यहां स्थापित होगी.

TAGGED:

JAIPUR WAX MUSEUM
INDIA WON ICC WOMEN WORLD CUP
हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
ICC WOMEN WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.