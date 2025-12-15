भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर जीता अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब
भारत ने चेन्नई में हुए पहले स्क्वैश वर्ल्ड कप में हांगकांग को हराकर खिताब जीत लिया है. ये भारत का पहला वर्ल्ड कप खिताब है.
Published : December 15, 2025 at 12:11 PM IST
हैदराबाद: जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने हांगकांग के खिलाफ स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई. भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीता. चेन्नई में अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट से पहले की पसंदीदा टीम को सीधे मैचों में हरा दिया.
इस खिताब के साथ भारत ने 2023 में कांस्य पदक जीतकर अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया. हांगकांग ने भी टूर्नामेंट के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो दो साल पहले जीते गए कांस्य पदक से बेहतर था.
🔥🔥 HISTORIC DAY FOR INDIAN SQUASH🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) December 14, 2025
🏆TEAM INDIA IS THE CHAMPION OF THE SQUASH WORLD CUP
Second-seeded India defeated the top-seeded Hong Kong 3-0 to win the Squash World Cup for the first time.
Former World Top 10 Joshna Chinappa defeated WR37 Ka Yi Lee🇭🇰 3-1 (7-3, 2-7,… pic.twitter.com/Vn18u0vYxQ
जोशना चिनप्पा की शानदार शुरुआत
अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने पहले मैच में शानदार और शांत प्रदर्शन के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की. वर्ल्ड नंबर 79, जोशना ने का यी ली को हराया, जो उनसे 42 स्थान ऊपर थीं. उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को 23 मिनट में 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया.
जोशना ने अपनी बेहतर कोर्ट स्किल और शॉट सिलेक्शन की बदौलत पहला गेम आसानी से जीत लिया. ली ने दूसरे और तीसरे गेम में अपनी तीव्रता बढ़ाई लेकिन जोशना शांत रहीं और अंत में आसानी से जीत हासिल की.
अभय और अनाहत ने भारत को वर्ल्ड कप खिताब दिलाया
जोशना के पहले मैच में जीत के बाद, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने इस लय को आगे बढ़ाया और अपने मैच जीते. अभय ने मौजूदा एशियाई चैंपियन एलेक्स लाउ को सीधे गेम में हराकर शानदार प्रदर्शन किया और अब भारत 2-0 से आगे था.
इसके बाद अगले मैच में अनाहत सिंह ने एशियाई चैंपियन टोमाटो हो को सिर्फ 16 मिनट में हरा दिया और भारत ने टाई में 3-0 से जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 🇮🇳🔥— Navin Mittal (@NavinSports) December 14, 2025
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🥇🏆🇮🇳
Joshna, Abhay & Anahat won their matches Comfortably to help India to win the 1st World Cup !!
Golden Letters Written in Indian Squash History 🔥🇮🇳🙌🏻 !! pic.twitter.com/jKh0SyJ0ws
स्क्वैश वर्ल्ड कप फाइनल: परिणाम
फाइनल: भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया
- जोशना चिनप्पा ने का यी ली को 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया
- अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को 7-1, 7-4, 7-4 से हराया
- अनाहत सिंह ने टोमाटो हो को 7-2, 7-2, 7-5 से हराया
