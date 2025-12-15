ETV Bharat / sports

भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर जीता अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब

भारत ने चेन्नई में हुए पहले स्क्वैश वर्ल्ड कप में हांगकांग को हराकर खिताब जीत लिया है. ये भारत का पहला वर्ल्ड कप खिताब है.

India Won his maiden Squash World Cup
भारत ने जीता स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब (AFP)
हैदराबाद: जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने हांगकांग के खिलाफ स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई. भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीता. चेन्नई में अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट से पहले की पसंदीदा टीम को सीधे मैचों में हरा दिया.

इस खिताब के साथ भारत ने 2023 में कांस्य पदक जीतकर अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया. हांगकांग ने भी टूर्नामेंट के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो दो साल पहले जीते गए कांस्य पदक से बेहतर था.

जोशना चिनप्पा की शानदार शुरुआत
अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने पहले मैच में शानदार और शांत प्रदर्शन के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की. वर्ल्ड नंबर 79, जोशना ने का यी ली को हराया, जो उनसे 42 स्थान ऊपर थीं. उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को 23 मिनट में 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया.

जोशना ने अपनी बेहतर कोर्ट स्किल और शॉट सिलेक्शन की बदौलत पहला गेम आसानी से जीत लिया. ली ने दूसरे और तीसरे गेम में अपनी तीव्रता बढ़ाई लेकिन जोशना शांत रहीं और अंत में आसानी से जीत हासिल की.

अभय और अनाहत ने भारत को वर्ल्ड कप खिताब दिलाया
जोशना के पहले मैच में जीत के बाद, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने इस लय को आगे बढ़ाया और अपने मैच जीते. अभय ने मौजूदा एशियाई चैंपियन एलेक्स लाउ को सीधे गेम में हराकर शानदार प्रदर्शन किया और अब भारत 2-0 से आगे था.

इसके बाद अगले मैच में अनाहत सिंह ने एशियाई चैंपियन टोमाटो हो को सिर्फ 16 मिनट में हरा दिया और भारत ने टाई में 3-0 से जीत के साथ खिताब अपने नाम कर लिया.

स्क्वैश वर्ल्ड कप फाइनल: परिणाम

फाइनल: भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया

  • जोशना चिनप्पा ने का यी ली को 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया
  • अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को 7-1, 7-4, 7-4 से हराया
  • अनाहत सिंह ने टोमाटो हो को 7-2, 7-2, 7-5 से हराया
