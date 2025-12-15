ETV Bharat / sports

भारत ने रचा इतिहास, हांगकांग को हराकर जीता अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब

भारत ने जीता स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब ( AFP )

हैदराबाद: जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने हांगकांग के खिलाफ स्क्वैश वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई. भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीता. चेन्नई में अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट से पहले की पसंदीदा टीम को सीधे मैचों में हरा दिया. इस खिताब के साथ भारत ने 2023 में कांस्य पदक जीतकर अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया. हांगकांग ने भी टूर्नामेंट के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो दो साल पहले जीते गए कांस्य पदक से बेहतर था. जोशना चिनप्पा की शानदार शुरुआत

अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने पहले मैच में शानदार और शांत प्रदर्शन के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की. वर्ल्ड नंबर 79, जोशना ने का यी ली को हराया, जो उनसे 42 स्थान ऊपर थीं. उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी को 23 मिनट में 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से हराया.