ETV Bharat / sports

साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिपः भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीता गोल्ड

रांची में आयोजित साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया.

India won gold in men and women categories at 2nd South Asian Throwball Championship in Ranchi
द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 12:42 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन भारतीय टीमों के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ. भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों की भागीदारी वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा साबित किया. वहीं भारत को ओवरऑल चैंपियन का खिताब भी मिला.

चैंपियनशिप के अंतिम दिन पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा. पुरुष वर्ग में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया, जबकि महिला वर्ग में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ. दोनों वर्गों में भारतीय टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया.

India won gold in men and women categories at South Asian Throwball Championship in Ranchi
जश्न मनाते भारतीय खिलाड़ी (ETV Bharat)

महिला फाइनल में खेल से ज्यादा विवाद की चर्चा

महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया लेकिन मैच के दौरान एक असहज स्थिति भी देखने को मिली. मुकाबले के बीच बांग्लादेश की खिलाड़ियों ने रेफरी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए खेल रोक दिया. तीन सेटों के इस मुकाबले में केवल एक सेट ही सामान्य तरीके से खेला जा सका. दूसरे सेट के दौरान बांग्लादेशी टीम ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया और खेल बीच में रोक दिया.

स्थिति को संभालने के लिए आयोजकों और अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. चेतावनी और समझाइश के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ, लेकिन बांग्लादेशी टीम पूरी तरह सामान्य लय में नहीं लौट सकी. अंततः भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया और बांग्लादेश ने हार स्वीकार कर ली.

India won gold in men and women categories at South Asian Throwball Championship in Ranchi
द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

इस मुकाबले के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान झरना अख्तर ने भारतीय मेजबानी और आयोजन की सराहना की लेकिन साथ ही रेफरी के फैसलों पर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय उनकी टीम के खिलाफ गए, जिससे खिलाड़ियों में असंतोष पैदा हुआ.

वहीं भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बांग्लादेशी टीम के रवैये पर नाराजगी जताई. भारतीय खिलाड़ियों का कहना था कि खेल के दौरान हर टीम को खेल भावना का परिचय देना चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए. महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बांग्लादेश को रजत और श्रीलंका को कांस्य पदक मिला.

पुरुष फाइनल में भारत-श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला

पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला चैंपियनशिप के सबसे रोमांचक मैचों में से एक रहा. भारत और श्रीलंका दोनों टीमों ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया. दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने दमदार स्मैश, बेहतरीन डिफेंस और शानदार तालमेल का प्रदर्शन किया.

तीन सेटों तक चले इस कड़े मुकाबले में श्रीलंका ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी. हालांकि निर्णायक सेट में भारतीय खिलाड़ियों ने अनुभव और संयम का परिचय देते हुए मैच अपने नाम कर लिया. अंतिम सेट में मिली जीत के साथ भारत ने पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया. पुरुष वर्ग में भारत को गोल्ड, श्रीलंका को सिल्वर और बांग्लादेश को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

India won gold in men and women categories at South Asian Throwball Championship in Ranchi
द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

'खेल में ऐसे विवाद होते रहते हैं'- रमन कुमार सहनी

महिला फाइनल में हुए विवाद को लेकर थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रमन कुमार सहनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कभी-कभी इस तरह की परिस्थितियां सामने आ जाती हैं. उन्होंने कहा, "खेल में इस तरह की बातें होती रहती हैं. फेडरेशन जिस दिन नियमों को पूरी सख्ती से लागू करना शुरू कर देगा, उस दिन ऐसी अधिकांश स्थितियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी. रेफरी का निर्णय खेल का हिस्सा होता है और खिलाड़ियों को उसका सम्मान करना चाहिए". उन्होंने यह भी कहा कि कुल मिलाकर प्रतियोगिता सफल रही और दक्षिण एशिया के देशों के बीच खेल संबंधों को मजबूत करने में यह आयोजन महत्वपूर्ण साबित होगा.

India won gold in men and women categories at South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

जश्न में डूबे भारतीय खिलाड़ी

खिताब जीतने के बाद भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शानदार अंदाज में जीत का जश्न मनाया. खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और तिरंगे के साथ जीत का उत्सव मनाया. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी तालियों और नारों के साथ भारतीय टीमों का उत्साह बढ़ाया. पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। यही वजह रही कि भारत ने न सिर्फ दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि ओवरऑल चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया.

रांची में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत थ्रो बॉल में दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल है. हालांकि महिला फाइनल में हुआ विवाद चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अंततः भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने चैंपियनशिप को यादगार बना दिया.

इसे भी पढ़ें- पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप, झारखंड की महिला खिलाड़ियों ने रचा स्वर्णिम इतिहास

इसे भी पढ़ें- पारा थ्रो बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिपः झारखंड की पुरुष और महिला टीम ने जीता रजत

इसे भी पढ़ें- दिन में कैब ड्राइविंग, शाम को चाऊमीन स्टॉल… और एशिया में भारत का प्रतिनिधित्व, अमरदीप की कहानी व्यवस्था पर सवाल

TAGGED:

THROWBALL FEDERATION OF INDIA
SOUTH ASIAN THROWBALL CHAMPIONSHIP
थ्रो बॉल में भारत को गोल्ड मेडल
RANCHI
THROWBALL CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.