साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का धमाकेदार आगाज, पहले दिन अपने नाम किया 5 गोल्ड मेडल

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ( Etv Bharat )

ट्रिपल जंप (त्रिकूद) में श्रीलंका के कुमारापेली अरक पासी ने 16.19 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण जीता. वहीं भारत के दिनेश वी. और सेबेस्टियन वी.एस. ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए.

शॉट पुट प्रतियोगिता (गोला फेंक) में भारत के समरदीप गिल ने शानदार थ्रो करते हुए 19.59 मीटर की दूरी तय की और नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता. भारत के ही रवि कुमार ने 17.95 मीटर की थ्रो से रजत जीता, जबकि श्रीलंका के सुसींथिरकुमार तीसरे स्थान पर रहे.

पुरुष वर्ग के 5000 मीटर दौड़ में भारत के प्रिंस कुमार ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 14 मिनट 22.17 सेकेंड में गोल्ड मेडल जीता. श्रीलंका के विक्नराज वक्शन को रजत और नेपाल के मुकेश बहादुर पाल को कांस्य पदक मिला. इस जीत के साथ प्रिंस कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण दिलाया और दर्शकों से खूब तालियां बटोरीं.

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में चल रही 4वीं साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन भारतीय एथलीट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक के साथ कुल 14 पदक अपने नाम किए. मेजबान भारत ने ट्रैक और फील्ड दोनों इवेंट्स में दबदबा बनाया और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के बीच बढ़त हासिल की.

मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

महिला वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा. महिला 5000 मीटर दौड़ में भारत की संजना सिंह ने 15 मिनट 38.70 सेकेंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. सीमा ने 15:40.55 सेकेंड में रजत प्राप्त किया. नेपाल की संतोषी श्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहीं. दोनों भारतीय धाविकाओं ने मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया.

मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

महिला शॉट पुट में भारत की योगिता ने 15.85 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण जीता जबकि शिक्षा ने 15.83 मीटर की थ्रो से रजत पर कब्जा किया. श्रीलंका की ओविनी चंद्रशेखरा को कांस्य पदक मिला.

मेडल के साथ महिला खिलाड़ी (ETV Bharat)

महिला ट्रिपल जंप में श्रीलंका की हेरेथ मुदियान्से एन.एम. ने 13.36 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण जीता. भारत की पूर्वा सावंत ने 13.03 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता और नेपाल की सीमा कुमारी चौधरी चौथे स्थान पर रहीं. आज के आखिरी इवेंट मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भारत की टीम ने 3 मिनट 20.13 सेकेंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. श्रीलंका ने रजत और नेपाल ने कांस्य पदक जीता.

मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

पहले दिन के परिणामों के अनुसार भारत ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है. इस तालिका में श्रीलंका दूसरे और नेपाल तीसरे स्थान पर है.

रांची में तीन दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. पहले दिन के प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भी भारत दक्षिण एशिया का चैंपियन बनने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है.

जीत के मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

