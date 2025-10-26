भारत-बांग्लादेश: वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच हुआ रद्द, सेमीफाइनल से पहले प्रतिका को लगी गंभीर चोट
India W vs Bangladesh W: महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत का आखिरी लीग मैच नवी मुंबई में बारिश के चलते रद्द हो गया.
Published : October 26, 2025 at 10:56 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का अंतिम लीग मैच यानी की मैच नंबर 28 भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच खेला गया. नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया ये मैच बारिश से प्रभावित रहा और कई बार बारिश के खलल के बाद 27 ओवर का कर दिया गया है. इसके बाद बांग्लादेश ने 27 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 119 रन बनाए. भारत के लिए राधा यादव ने 3 और श्री चरणी ने 2 विकेट चटकाए.
भारत ने 120 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8.4 ओवर में बिना विकेट खोए 54 रन बना लिए थे. तभी बारिश ने दस्तक दी और फिर मैच बारिश के चलते शुरू नहीं हो पाया और वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच बारिश के चलते रद्द हो गया. भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 34 और अमनजोत कौर ने 15* रन बनाए.
Our final group stage match has been abandoned due to rain. 🌧️#TeamIndia will now take the field in the semi-final against Australia 👍— BCCI Women (@BCCIWomen) October 26, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/lkuocSlGGJ#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvBAN pic.twitter.com/f2HHZDJ0Jd
इस मैच में भारतीय ओपनर प्रतिका रावल को फील्डिंग के दौरान गंभीर चोट लगी. जो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका है. प्रतिका की चोट पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई लेकिन उनकी चोट काफी गंभीर लग रही थी. वो मैदान से खुद से चलकर भी नहीं गईं. उनको सहारा देकर ले जायागा गया. वो स्कैन के लिए गईं हैं, जल्द ही उनकी चोट पर आधिकारिक अपडेट मिलेगा.
A freak injury for Indian opener #PratikaRawal while diving to save a boundary! 😧— Star Sports (@StarSportsIndia) October 26, 2025
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/AHK0zZJTc3#CWC25 👉 #INDvBAN | LIVE NOW pic.twitter.com/xvWH7lFTrV
बांग्लादेश ने बनाए 119 रन
बांग्लादेश की पारी की शुरुआत बहुत खराब रही, जब उन्होंने ओपनर सुमैया अख्तर को जल्दी खो दिया. वह रेणुका सिंह की गेंद पर श्री चरणी के हाथों कैच आउट हो गईं और बांग्लादेश ने 3 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया. रुब्या हैदर झेलिक और वन-डाउन शर्मिन अख्तर पर पारी को संभालने का जिम्मा था. उन्होंने बहुत सावधानी से खेला और 8 ओवर के बाद मेहमान टीम का स्कोर 25 रन पर 1 विकेट था.
भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दीप्ति शर्मा ने 10वें ओवर में रुब्या हैदर झेलिक (13) को आउट कर दिया, जिससे बांग्लादेश ने 34 रन पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया. झेलिक हरलीन देओल के हाथों कैच आउट हुईं. कप्तान निगार सुल्ताना 9 आउट हो गईं. टीम के लिए शर्मिन अख्तर ने सबसे ज्यादा रन बनाए और 36 रनों की पारी खेली.
भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह
भारत पहले ही इस बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है और 30 अक्टूबर को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. इससे पहले, टूर्नामेंट में भारत को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा था.