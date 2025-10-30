ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W: टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में क्यों पहनी काली पट्टी? जानिए हैरान कर देने वाली वजह

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ब्लैक आर्मबैंड पहनकर उतरी हैं.

Australia Women vs India Women Semi Final
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 3:56 PM IST

हैदराबाद : नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडिय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें बाजू पर काली पट्टी पहनकर उतरी हैं. तो आइए जानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्लैक बैंड क्यों पहना हुआ है.

इंडिया-ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में क्यों पहनी काली पट्टी?
भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के सदस्य ने महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच के दौरान बेन ऑस्टिन की याद में ब्लैक आर्मबैंड पहने हैं. 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई टीनएजर बेन ऑस्टिन की मेलबर्न में ट्रेनिंग के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से मौत हो गई थी. ऐसे इस दुखद मौके पर दोनों टीमों काली पट्टी पहनकर उतरी हैं.

आपको बता दें कि मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार, 17 वर्षीय बेन ऑस्टिन मंगलवार को फर्न्ट्री गली के वॉली टेव रिजर्व में ट्रेनिंग कर रहे थे. ये टीनएजर हेलमेट पहनकर नेट्स में ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन से आ रही गेंदों पर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. इस दौरान गेंद उसके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी.

गेंद लगने के तुरंत बाद पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और ऑस्टिन को गंभीर हालत में मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब, जहां ऑस्टिन खेलते थे, उन्होंने एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की और दुख जताया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की प्लेइंग-11 में हुए बदलाव
इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस गंवा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में सिर्फ 2 बदलाव किया है. एलिसा हीली और सोफी मोलिनक्स को जॉर्जिया वोल और जोर्जिया बेहरम की जगह मौका दिया.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल के लिए ऋचा घोष और क्रांति गौड़ की टीम में वापसी कराई है, जबकि चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकीं ओपनर प्रतिका रावल की जगह पर शेफाली वर्मा को मौका दिया है. इसके साथ ही उमा क्षेत्री और हरलीन देओल को बाहर किया गया है. ऑस्ट्रेलिया 7 ओवर में 1 विकेट खोकर 41 रन बना चुकी है.

ये खबर भी पढ़ें : IND W vs AUS W Semi Final: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारत करेगा पहले गेंदबाजी, टीम में हुए 3 बदलाव

AUSTRALIA WOMEN VS INDIA WOMEN
WHY TEAM INDIA WEAR BLACK ARMBANDS
TEAMS WEAR BLACK ARMBANDS
ICC WOMENS WORLD CUP 2025
IND W VS AUS W SEMI FINAL

