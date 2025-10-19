भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह
Women's World Cup के 20वें मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार मिली है. ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है.
Published : October 19, 2025 at 10:32 PM IST
हैदराबाद : भारत और इंग्लैंड के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मैच खेला गया. इस मैच को इंग्लैंड ने 4 रनों से जीत लिया है. ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है. इसके साथ ही उनके टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें भी फीकी पड़ गई है. इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना पाई और 4 रनों से मैच हार गई. हीथर नाइट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला.
मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने खेली शानदार पारी
भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल आईं. भारत को पहला झटका 13 रन के स्कोर पर लगा, जब प्रतिका 14 बॉल में 1 चौके के साथ 6 रन बनाकर लॉरेन बेल की बॉल पर एमी जॉन्स को कैच थमा बैठीं. इसके बाद भारत को दूसरा झटका 42 रनों के स्कोर पर हरलीन देओल के रूप में लगा. हरलीन 24 रनों के निजी स्कोर पर चार्ली डीन का शिकार बन गईं.
इसके बाद स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और शानदार साझेदारी कर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया. मंधाना ने 60 बॉल पर 4 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया. हरमनप्रीत कौर ने 54 बॉल में 7 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया. भारत को तीसरा झटका कप्तान के रूप में लगा. हरमन 70 रनों की पारी खेलकर नेट साइवर ब्रंट का शिकार बनी. उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके लगाए.
इसके बाद बल्लेबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतकीय पारी खेली. दीप्ति ने 57 बॉल में 5 चौकों के साथ 50 रनों की पारी खेली. स्मृति मंधाना ने 94 बॉल में 8 चौकों के साथ 88 रनों की पारी खेली. अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी लेकिन अमनजोत कौर और स्नेहा राणा सिर्फ 9 रन बना पाए और भारत 4 रनों से मैच हार गया.
इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट ने लगाया शतक
इस मैच में हीथर नाइट ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और इसकी बदौलत इंग्लैंड ने इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारत को जीत के लिए विशाल लक्ष्य दिया है. नाइट ने टीम के लिए 91 बॉल में 15 चौके और 1 छक्के के साथ 109 रनों की शतकीय पारी खेली. नाइट के अलावा एमी जॉन्स ने 8 चौकों की मदद से 68 बॉल में 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.
टीम के लिए इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंट 38 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उनके अलावा श्री चरणी ने 10 ओवर में 68 रन खर्च कर 2 विकेट अपने नाम किए. जबकि इंग्लैंड ने दो विकेट रन आउट के रूप में खो दिए, जिसमें हीथर नाइट का भी विकेट शामिल था.
