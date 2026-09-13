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खिताबों की हैट्रिक: भारत का जूनियर महिला हॉकी एशिया कप पर कब्जा बरकरार, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश

हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान कर दिया है.

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
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मोकी (चीन): भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने मेजबान चीन को फाइल में 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया. मैच में सानिका चंद्रकांत माने के 17वें मिनट में किए गए गोल की मदद से भारत ने खिताब अपने नाम किया. इसके साथ भारतीय महिला टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है.

आज का फाइनल मैच पिछले टूर्नामेंट जैसा ही था. जब भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता था. भारत ने 2024 में चीन को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया था. उस मैच में रेगुलर टाइम में स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद भारतीय महिला टीम ने शूटआउट में जीत हासिल की थी.

खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश
महिला टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश होकर भारतीय हॉकी की गवर्निंग बॉडी 'हॉकी इंडिया' ने टीम के लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान किया है. जिसके तहत हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

चीन भी इस प्रतियोगिता में तीन बार चैंपियन रह चुका है. साथ ही, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था. जिसकी वजह से भारत के लिए ये मुकाबला आसान नहीं था. इसलिए दोनों टीमों के बीच शुरुआती क्वार्टर में कड़ी टक्कर देखने को मिली और कोई गोल नहीं हो सका. 17वें मिनट में भारत को सफलता मिली जब सानिका ने गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, जिसे उन्होंने हाफ टाइम तक बनाए रखा.

भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी अपनी मामूली बढ़त बनाए रखी, जिससे मेजबान टीम परेशान रही और स्कोर नहीं कर पाई. उन्होंने आखिरी सीटी बजने तक अपनी बढ़त बनाए रखी और 1-0 से जीत हासिल करते हुए तीसरी बार महिला जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की.

टूर्नामेंट भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन
भारतीय महिला टीम टीम ने इस साल की शुरुआत में नियुक्त कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से बुरी तरह हराने के बाद, भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज की. इससे पहले भारतीय टीम चार मैचों में तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर ग्रुप में टॉप पर रहा. चीन उसी ग्रुप में गोल अंतर के आधार पर दूसरे स्थान पर रहा.

पुरुषों का भी फाइनल
बता दें कि लड़कियों के साथ-साथ, देश के लड़के भी जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचे हैं. जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया से है, जो खिताब जीतने की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है.

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