खिताबों की हैट्रिक: भारत का जूनियर महिला हॉकी एशिया कप पर कब्जा बरकरार, खिलाड़ियों पर हुई पैसों की बारिश
हॉकी इंडिया ने भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान कर दिया है.
Published : September 13, 2026 at 5:29 PM IST
मोकी (चीन): भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने मेजबान चीन को फाइल में 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया. मैच में सानिका चंद्रकांत माने के 17वें मिनट में किए गए गोल की मदद से भारत ने खिताब अपने नाम किया. इसके साथ भारतीय महिला टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह पक्की कर ली है.
आज का फाइनल मैच पिछले टूर्नामेंट जैसा ही था. जब भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता था. भारत ने 2024 में चीन को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया था. उस मैच में रेगुलर टाइम में स्कोर 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद भारतीय महिला टीम ने शूटआउट में जीत हासिल की थी.
𝗔 𝗪𝗘𝗟𝗟-𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗! 🏆🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
Hockey India rewards the Indian Junior Women’s Team for their title-winning campaign at the AHF Junior Asia Cup 2026!
₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each of the support staff. 🥇🔥
The title win also confirms a spot… pic.twitter.com/CO5kP3pFJP
खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश
महिला टीम के शानदार प्रदर्शन से खुश होकर भारतीय हॉकी की गवर्निंग बॉडी 'हॉकी इंडिया' ने टीम के लिए नकद पुरस्कार का भी ऐलान किया है. जिसके तहत हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
चीन भी इस प्रतियोगिता में तीन बार चैंपियन रह चुका है. साथ ही, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था. जिसकी वजह से भारत के लिए ये मुकाबला आसान नहीं था. इसलिए दोनों टीमों के बीच शुरुआती क्वार्टर में कड़ी टक्कर देखने को मिली और कोई गोल नहीं हो सका. 17वें मिनट में भारत को सफलता मिली जब सानिका ने गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, जिसे उन्होंने हाफ टाइम तक बनाए रखा.
भारत ने तीसरे क्वार्टर में भी अपनी मामूली बढ़त बनाए रखी, जिससे मेजबान टीम परेशान रही और स्कोर नहीं कर पाई. उन्होंने आखिरी सीटी बजने तक अपनी बढ़त बनाए रखी और 1-0 से जीत हासिल करते हुए तीसरी बार महिला जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की.
Intensity from the start whistle to the end as India edged past China 1-0 to be crowned champions of the AHF Junior Women’s Asia Cup 2026! 🏑🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
Relive the action from India’s victorious title clash! 🇮🇳🥇#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/G9MKggnMqW
टूर्नामेंट भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन
भारतीय महिला टीम टीम ने इस साल की शुरुआत में नियुक्त कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से बुरी तरह हराने के बाद, भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज की. इससे पहले भारतीय टीम चार मैचों में तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर ग्रुप में टॉप पर रहा. चीन उसी ग्रुप में गोल अंतर के आधार पर दूसरे स्थान पर रहा.
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From tears to laughter, hugs to unforgettable celebrations, the Indian Junior Women’s Team let it all out after being crowned AHF Junior Asia Cup 2026 champions! 🥇💙#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/NC2OR6Se9k
पुरुषों का भी फाइनल
बता दें कि लड़कियों के साथ-साथ, देश के लड़के भी जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचे हैं. जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया से है, जो खिताब जीतने की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है.