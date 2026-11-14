अंडर-19 एशिया कप: भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता
भारत अंडर-19 एशिया कप 2026 चैंपियन बन गया है.
Published : November 14, 2026 at 7:22 PM IST
अल अमेरात (ओमान) : भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को यहां अंतिम गेंद तक चलेरोमांचक फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया.
सलामी बल्लेबाज उस्मान खान के 107 रन की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
जवाब में भारतीय टीम ने उतार-चढ़ाव से भरे इस रोमांचक मुकाबले में अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर नौंवी बार खिताब अपने नाम कर लिया.
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
भारत की तरफ से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. दोनों की पारियों ने भारत की खिताबी जीत की नींव रखी.
इसके बाद मनल चौहान ने 47 रन और मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन की अहम पारियां खेलीं जिसके दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की.