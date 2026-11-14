ETV Bharat / sports

अंडर-19 एशिया कप: भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता

भारत अंडर-19 एशिया कप 2026 चैंपियन बन गया है.

Indian players celebrate after defeating Pakistan in a thrilling match.
रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराने के बाद खुशी का इजहार करते भारतीय खिलाड़ी. (@BCCI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2026 at 7:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अल अमेरात (ओमान) : भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को यहां अंतिम गेंद तक चलेरोमांचक फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया.

सलामी बल्लेबाज उस्मान खान के 107 रन की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

जवाब में भारतीय टीम ने उतार-चढ़ाव से भरे इस रोमांचक मुकाबले में अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर नौंवी बार खिताब अपने नाम कर लिया.

भारत की तरफ से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. दोनों की पारियों ने भारत की खिताबी जीत की नींव रखी.

इसके बाद मनल चौहान ने 47 रन और मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन की अहम पारियां खेलीं जिसके दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की.

TAGGED:

U19 ASIA CUP
भारत पाकिस्तान मुकाबला
भारत की रोमांचक जीत
एशिया कप 2026
भारतीय अंडर19 क्रिकेट टीम

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.