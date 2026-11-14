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अंडर-19 एशिया कप: भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता

रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराने के बाद खुशी का इजहार करते भारतीय खिलाड़ी. ( @BCCI )

अल अमेरात (ओमान) : भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को यहां अंतिम गेंद तक चलेरोमांचक फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया.

सलामी बल्लेबाज उस्मान खान के 107 रन की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

जवाब में भारतीय टीम ने उतार-चढ़ाव से भरे इस रोमांचक मुकाबले में अंतिम गेंद पर लक्ष्य हासिल कर नौंवी बार खिताब अपने नाम कर लिया.