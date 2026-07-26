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वैभव-मयंक के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया, T20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा

वैभव-मयंक के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया ( X/ @BCCI )

By PTI 4 Min Read

हरारे: भारत ने रविवार को हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की. 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की शानदार पारी खेली, जबकि तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 29 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इंग्लैंड से 0-4 से और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद यह भारत की शानदार वापसी रही. भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में थोड़ी मुश्किल पिच का सामना करना पड़ा लेकिन वैभव ने 49 गेंदों में 81 रन की संयमित पारी खेली और इस दौरान अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही अंदाज दिखाया, जिसमें आठ चौके और चार छक्के जड़े. इसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को धीमी पिच पर बेहद संयमित बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन उसके बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके और टीम सात विकेट पर 157 रन ही बना सकी. रेयान बर्ल ने नाबाद 54 रन की जुझारू पारी खेली लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. पिछले मैचों की तरह इस मुकाबले में भी जिम्बाब्वे ने शुरुआती ओवरों में कई विकेट गंवा दिए और पावरप्ले का फायदा उठाने में नाकाम रही. भारत की तरफ से तेज गेंदबाज यश ठाकुर (45 रन देकर दो विकेट) ने चौथे ओवर में लगातार दो गेंदों पर डियोन मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा को आउट किया. तब मेजबान टीम का स्कोर तीन विकेट पर 34 रन था. मयंक ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ का शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को पवेलियन भेज दिया जिससे जिम्बाब्वे शुरुआत से ही दबाव में आ गया.