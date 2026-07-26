वैभव-मयंक के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया, T20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की पारी खेली, जबकि मयंक यादव ने 29 रन देकर तीन विकेट झटके.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 8:59 PM IST
हरारे: भारत ने रविवार को हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की. 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन की शानदार पारी खेली, जबकि तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 29 रन देकर तीन विकेट चटकाए.
इंग्लैंड से 0-4 से और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद यह भारत की शानदार वापसी रही.
भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में थोड़ी मुश्किल पिच का सामना करना पड़ा लेकिन वैभव ने 49 गेंदों में 81 रन की संयमित पारी खेली और इस दौरान अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही अंदाज दिखाया, जिसमें आठ चौके और चार छक्के जड़े. इसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 192 रन का स्कोर खड़ा किया.
1️⃣5️⃣1️⃣ runs at an explosive 1️⃣9️⃣6️⃣ strike rate 💥— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
15-year-old Vaibhav Sooryavanshi bags the Player of the Series award 👏👏#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/s2czRP4iei
लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को धीमी पिच पर बेहद संयमित बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन उसके बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सके और टीम सात विकेट पर 157 रन ही बना सकी. रेयान बर्ल ने नाबाद 54 रन की जुझारू पारी खेली लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके.
पिछले मैचों की तरह इस मुकाबले में भी जिम्बाब्वे ने शुरुआती ओवरों में कई विकेट गंवा दिए और पावरप्ले का फायदा उठाने में नाकाम रही.
भारत की तरफ से तेज गेंदबाज यश ठाकुर (45 रन देकर दो विकेट) ने चौथे ओवर में लगातार दो गेंदों पर डियोन मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा को आउट किया. तब मेजबान टीम का स्कोर तीन विकेट पर 34 रन था.
मयंक ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ का शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को पवेलियन भेज दिया जिससे जिम्बाब्वे शुरुआत से ही दबाव में आ गया.
हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने खराब क्षेत्ररक्षण करते हुए चार कैच छोड़े और कुछ बाउंड्री भी दीं.
बर्ल ने भरोसेमंद पारी खेली और पांचवें विकेट के लिए वेस्ले माधेवेरे (28) के साथ 60 रन की अच्छी साझेदारी की.
जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने मैदान के चारों ओर कुछ जोरदार शॉट खेले, लेकिन शुरुआती नुकसान की भरपाई करना मुश्किल था.
इससे पहले, वैभव ने धीमी शुरुआत करते हुए पहली 10 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए. फिर अगली 10 गेंदों पर 15 रन और आखिरकार उन्होंने 31 गेंद में अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया.
A solid batting effort led by Vaibhav Sooryavanshi's fabulous knock 🔝— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
Over to our bowlers to defend 1️⃣9️⃣2️⃣ runs 🎯
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उम्मीद के अनुरूप वैभव की पारी में कुछ शानदार शॉट्स भी देखने को मिले. उन्होंने ब्रैड इवांस की यॉर्कर पर चौका और फिर ऑफ-स्पिनर सिकंदर रजा की गेंद पर 102 मीटर लंबा छक्का जड़ा. उन्होंने स्पिनर वेस्ले माधेवेरे की गेंद पर रिवर्स स्वीप करके बाउंड्री लगाई. कुल मिलाकर उनकी यह पारी संयम भरी थी.
लेकिन दूसरी ओर उनके सलामी जोड़ीदार अभिषेक शर्मा लगातार छठी बार खराब स्कोर पर आउट हो गए. तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर तादिवानाशे मारुमणी के हाथों में चली गई. अब अभिषेक की पिछली छह पारियों का स्कोर 10, 16, 3, 1, 8, 2 है. यह सिलसिला पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से शुरू हुआ था.
लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने काफी परिपक्वता दिखाई और दूसरे विकेट के लिए ईशान किशन (29) के साथ 75 रन की साझेदारी की. उसके बाद उन्होंने अगले विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर (27) के साथ 50 रन की साझेदारी की. हालांकि सूर्यवंशी शतक के करीब पहुंचकर आउट हो गए. माधेवेरे की गेंद पर लांग ऑफ पर इवांस ने उनका कैच लपका.
वैभव और श्रेयस के आउट होने के बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों को रन गति बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ा जिससे अंतिम पांच ओवरों में 47 रन ही बने. रिंकू सिंह की 14 गेंद में 25 रन की पारी से भारत 200 के स्कोर के करीब पहुंचा.
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