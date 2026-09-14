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IND W vs SL W: भारत 8वीं बार बना महिला एशिया कप का चैंपियन, फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराया

भारत 8वीं बार बना महिला एशिया कप का चैंपियन ( IANS )

Womens Asia Cup 2026 Final: भारत ने रविवार को दुबई में गत चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. मैच में शेफाली वर्मा और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके बाद श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम को चैंपियन बना दिया. सलामी बल्लेबाज शेफाली (68) और मंधाना (59) ने महज 77 गेंद में 129 रन की साझेदारी कर भारत को 20 ओवर में पांच विकेट पर 183 रन तक पहुंचाया.