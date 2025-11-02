ETV Bharat / sports

आज दक्षिण अफ्रीका की खैर नहीं! फाइनल वार में भारत की ये 6 खिलाड़ी मचाएंगी धमाल, देखें आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल ( IANS )

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार (2 नवंबर) को खेला जाने वाला है. खिताबी मुकाबला दोनों टीमों के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि इसका टॉस 2:30 पर होगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम अपना पहला वर्ल्ड कप उठाना चाहेगी. तो वहीं दक्षिण अफ्रीका भी इसी उम्मीद में उतरेगी. तो आइए जानते हैं कि भारत के कौन से 6 खिलाड़ी इस मैच में अपना जलवा बिखेर सकते हैं. 1 - स्मृति मंधाना : स्मृति मंधाना टीम की सबसे मजबूत बल्लेबाज है. मंधाना अब तक 8 मैचों 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 389 रन बनाए हैं. उन्होंने 42 चौके और 9 छक्के लगाए. भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS) 2 - हरमनप्रीत कौर : भारत की कप्तान हरमनप्रीत बल्ले से भी कमाल करना चाहेंगी. हरमन ने वर्ल्ड कप 2025 में 8 मैचों में 2 अर्धशतक के साथ 240 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 28 चौके निकले हैं.