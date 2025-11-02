ETV Bharat / sports

आज दक्षिण अफ्रीका की खैर नहीं! फाइनल वार में भारत की ये 6 खिलाड़ी मचाएंगी धमाल, देखें आंकड़े

IND W VS SA W FINAL: हरमनप्रीत कौर और लौरा वोल्वार्ट की टीम आज फाइनल में भिड़ने वाली है. इन भारतीय खिलाड़ियों पर नजर रहेंगी.

India W vs South Africa W Final
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 6:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार (2 नवंबर) को खेला जाने वाला है. खिताबी मुकाबला दोनों टीमों के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा, जबकि इसका टॉस 2:30 पर होगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम अपना पहला वर्ल्ड कप उठाना चाहेगी. तो वहीं दक्षिण अफ्रीका भी इसी उम्मीद में उतरेगी. तो आइए जानते हैं कि भारत के कौन से 6 खिलाड़ी इस मैच में अपना जलवा बिखेर सकते हैं.

1 - स्मृति मंधाना : स्मृति मंधाना टीम की सबसे मजबूत बल्लेबाज है. मंधाना अब तक 8 मैचों 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 389 रन बनाए हैं. उन्होंने 42 चौके और 9 छक्के लगाए.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)

2 - हरमनप्रीत कौर : भारत की कप्तान हरमनप्रीत बल्ले से भी कमाल करना चाहेंगी. हरमन ने वर्ल्ड कप 2025 में 8 मैचों में 2 अर्धशतक के साथ 240 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 28 चौके निकले हैं.

3 - जेमिमा रोड्रिग्स : टीम इंडिया को सेमीफाइनल की स्टार बैटर जेमिमा रोड्रिग्स से उम्मीद होगी. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 268 रन बनाए हैं. उनके नाम 35 चौके दर्ज हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में 127 रनों की पारी खेली है.

जेमिमा रोड्रिग्स
जेमिमा रोड्रिग्स (IANS)

4 - दीप्ति शर्मा : दीप्ति शर्मा टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी. दीप्ति ने 8 मैचों में 17 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट 4/51 रहा है. उन्होंने 1 अर्धशतक के साथ 157 रन भी बनाए हैं.

5 - श्री चरणी : टीम इंडिया के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर श्री चरणी अहम साबित हो सकती हैं. उन्होंने अब तक 8 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/41 रहा है.

श्री चरणी
श्री चरणी (IANS)

6 - क्रांति गौड़ : भारतीय पेसर क्रांति गौड़ के ऊपर नई गेंद से विकेट चटकाने का जिम्मा होगा. क्रांति ने 7 मैचों में 1 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3/20 रहा है.

ये खबर भी पढ़ें : IND W vs SA W: भारत और दक्षिण अफ्रीका में होगी खिताबी जंग, दुनिया को मिलेगा नया विश्व चैंपियन

TAGGED:

IND W VS SA W FINAL
KEY PLAYERS OF INDIAN WOMENS TEAM
WOMENS WORLD CUP FINAL
भारत दक्षिण अफ्रीका फाइनल
INDIA W VS SOUTH AFRICA W FINAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.