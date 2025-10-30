ETV Bharat / sports

भारत बगैर खेले ही सेमीफाइनल से हो सकता है बाहर, बारिश से होगी ऑस्ट्रेलियाई फैंस की बल्ले-बल्ले

Navi Mumbai weather report: आज महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डी.वाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला है.

Navi Mumbai weather report (DY Patil Stadium)
नवी मुंबई का डी.वाई पाटिल स्टेडियम (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 10:54 AM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज 30 अक्टूबर (गुरुवार) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेल रही है. उसे खिताब जीतने की प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय फैंस का टीम इंडिया को अपने घर में भरपूर समर्थन मिल रहा है. लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है, जिससे भारतीय फैंस निराश भी हो सकते हैं.

वो खबर यह है कि, इस मैच पर बारिश का साया है. सेमीफाइनल मैच पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इस मैच का अगर बारिश के चलते नतीजा नहीं निकल पाया तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ये फैंस के बीच बड़ा सवाल हैं. तो आइए नवी मुंबई के मौसम के बारे में जानते हुए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं.

भारत के अरमानों पर बारिश फेर सकती है पानी
मौसम विभाग के अनुसार, नवी मुंबई में आज भारी बारिश के आसार है. पिछले कई दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भारत-बांग्लादेश मैच भी रद्द हो गया था. अब अगले 48 से 72 घंटे के बीच जमकर बारिश की भविष्यवाणी की गई है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो, बुधवार को नवी मुंबई में पूरे दिन 60% से ज्यादा बारिश की संभावना है.

नहीं आया नतीजा तो ऑस्ट्रेलिया बनाएगा फाइनल में जगह
नवी मुंबई में अगर लगातार बारिश हुई तो मैच का पूरा होना मुश्किल है. अगर बुधवार को बारिश के चलते मैच नहीं खेला गया तो मैच रिजर्व डे पर जाएगा. इस मैच के लिए 31 अक्टूबर को रिजर्व डे रखा गया है. ये मैच अगर रिजर्व डे पर भी नहीं हुआ और इसका नतीजा नहीं आया तो लीग स्टेज में भारत से ज्यादा मैच जीतने और टॉप स्थान पर रहने के चलते ऑस्ट्रेलिया सीधे-सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11

भारत : स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरानी, रेणुका ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हीली (कप्तान/विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शूट.

