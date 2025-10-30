ETV Bharat / sports

भारत बगैर खेले ही सेमीफाइनल से हो सकता है बाहर, बारिश से होगी ऑस्ट्रेलियाई फैंस की बल्ले-बल्ले

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज 30 अक्टूबर (गुरुवार) को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेल रही है. उसे खिताब जीतने की प्रबल दावेदार माना जा रहा है. भारतीय फैंस का टीम इंडिया को अपने घर में भरपूर समर्थन मिल रहा है. लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है, जिससे भारतीय फैंस निराश भी हो सकते हैं.

वो खबर यह है कि, इस मैच पर बारिश का साया है. सेमीफाइनल मैच पर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इस मैच का अगर बारिश के चलते नतीजा नहीं निकल पाया तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ये फैंस के बीच बड़ा सवाल हैं. तो आइए नवी मुंबई के मौसम के बारे में जानते हुए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं.

भारत के अरमानों पर बारिश फेर सकती है पानी

मौसम विभाग के अनुसार, नवी मुंबई में आज भारी बारिश के आसार है. पिछले कई दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भारत-बांग्लादेश मैच भी रद्द हो गया था. अब अगले 48 से 72 घंटे के बीच जमकर बारिश की भविष्यवाणी की गई है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो, बुधवार को नवी मुंबई में पूरे दिन 60% से ज्यादा बारिश की संभावना है.